الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة وسحب كثيفة بسماء الوادى الجديد

غيوم بسماء الوادي
غيوم بسماء الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، أمطارًا على مناطق متفرقة، خاصة على مركز الداخلة، فيما شهد عدد من المناطق الأخرى سُحبًا كثيفة حجبت أشعة الشمس، وتساقطت الأمطار الخفيفة على معظم المناطق تصاحبها رياح مثيرة للأتربة.

وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، وخاصة المسافرين إلى المحافظات الأخرى، وذلك تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

واستعدت محافظة الوادي الجديد، من خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس ومواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، والتي شهدها بعض محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الاستعداد للتقلبات الجوية والرياح المثيرة للأتربة التي تضرب المناطق المكشوفة والمتطرفة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبًا لأي حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ بعد هطول أمطار غزيرة على بعض محافظات الجمهورية مع توافر كل الاستعدادات اللازمة بكل مرافق المحافظة.

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