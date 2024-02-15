الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"بناء ثقافة النشء فى ظل تحديات التكنولوجيا الحديثة".. ندوة بإعلام الداخلة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، حلقة نقاشية بعنوان "بناء ثقافة النشء في ظل تحديات التكنولوجيا الحديثة"، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بهدف تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، تحت رعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، بمدرسة موط الثانوية الزراعية بالداخلة.


شارك في الحلقة النقاشية السيد كامل يوسف البسط، مدير المركز التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية، والشيخ موسى محمد عبدالواحد، إمام وخطيب بإدارة أوقاف الداخلة، والدكتورة هدير عصام عبدالمنعم، وحدة تنظيم الأسرة بإدارة الداخلة الصحية، والسيد عربي سليمان، مدير مدرسة موط الثانوية الزراعية، وعدد من طلاب وطالبات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس فيها.
 

وأوضح السيد كامل يوسف، مدير المركز التكنولوجي بالداخلة، أنه في ظل الانتشار المتسارع للتقنية الحديثة وما تنطوي عليه من فوائد جمة ومخاطر عديدة، تغلغل العالم الرقمي في مجال التربية وبناء الثقافة للأجيال الناشئة، وبات من الضروري الالتفات جيدا لهذا الأمر من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنية الحديثة وتجنب مخاطرها قصيرة وطويلة الأمد، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية التوعية في هذا المجال، ومشيدا بدور الحملة الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية من خلال التوعية بالمخاطر العديدة التي تحدق بالأسرة وتنال من استقرارها.
 

 وأضاف أنه في ظل تزايد مخاطر التكنولوجيا يوما بعد يوم، أصبح من الأهمية بمكان التوعية والتثقيف؛ لإبراز الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها وتجنب أضرارها على الأسرة والمجتمع.


وواصل حديثه قائلا: في السابق كان الأب والأم والمدرسة مصادر المعرفة الأساسية للأبناء وبناء ثقافتهم، بيد أن هذا الأمر اختلف الآن في ظل اهتمام الأبناء كثيرًا بوسائل التقنية الحديثة وجلوسهم لساعات طويلة أمام هذه الوسائل.
 

وقال مدير المركز التكنولوجي بالداخلة، إن الأبناء أصبحوا يكتسبون ثقافتهم اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي في ظل انشغال الآباء والأمهات بجانب الإنفاق المالي على حساب بناء ثقافة الأبناء والجانب المعرفي، مشددًا على أهمية متابعة الآباء والأمهات لأبنائهم وتخصيص جانب من وقتهم للمتابعة والتأكد مما يتابعونه عبر وسائل التقنية الحديثة والتخفيف من استخدامهم هذه الوسائل.
ووجه الآباء والأمهات بتشجيع أبنائهم على شغل فراغهم من خلال ممارسة الرياضة والدخول في دورات تعليمية ورياضية وبناء ثقافتهم من خلال الكتب ومتابعة البرامج التلفزيونية الهادفة.
 

من جانبه، تحدث الشيخ موسى محمد عبد الواحد، عن أهمية بناء ثقافة الأجيال الناشئة من خلال الاستعانة بالمصادر المشروعة والنافعة كالكتاب والسنة وحث الأبناء على الاقتداء وأخذ العبرة من تجارب الشخصيات البارزة في الإسلام والشخصيات الوطنية، مؤكدا هنا على دور الآباء في رعاية وتوجيه الأبناء.


 وكانت الحلقة قد شهدت نقاشًا موسعًا دار بين الحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وبين المحاضرين، وشملت الأسئلة المواجهة: 


- فوائد وسلبيات التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستغلال الأمثل للفوائد.
- ⁠ دور التكنولوجيا في تربية النشء.
- ⁠نصائح للآباء للحد من إدمان التكنولوجيا.
- ⁠أضرار إدمان التكنولوجيا.
- ⁠ البدائل الأفيد لبناء ثقافة النشء بشكل سليم.

 أدار الحلقة النقاشية محسن محمد، مدير مركز إعلام الداخلة.

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الوادي الجديد حلقة نقاشية بناء ثقافة النشء تحديات التكنولوجيا الحديثة أسرتك ثروتك الانتشار المتسارع للتقنية الحديثة بناء الثقافة للأجيال الناشئة

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