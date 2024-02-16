الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

آخر رحلة عام 2006.. عودة قطار الوادى الجديد - قنا حلم يراود أهل الواحات

قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد

كان حلما يراود جموع أهالي الوادي الجديد منذ زمن بعيد بوجود قطار يشق الصحراء وينقل المواطنين والبضائع، ينقذهم من مشقة السفر على الطرق الوعرة وطيلة مسافاتها، حينها أعلن الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن ربط الوادى الجديد بشريط سكة حديدية يربط الخارجة بمدينة قنا.

كانت البداية مبهرة مملوءة بالتفاؤل لدى سكان الوادى الجديد بعد وضعها على الخريطة بتدشين أول خط سكة حديدية يسير من أرض الواحات ليكون الوسيلة الفعالة للصحراء الغربية اقتصاديا وتجاريا، ويكون الداعم الحقيقى لنقل فوسفات أبو طرطور إلى المواني المصرية للتصدير، وهو ما اعتبره سكان المنطقة البداية الحقيقية لإنهاء عزلة الوادى الجديد

وكان قطار الوادي الجديد أنذاك يحمل رقم "3048" من هيئة سكك حديد مصر بعد افتتاحه رسميا من الرئيس مبارك عام 1996 لتدشين خط قطار ينقل الركاب من الوادي الجديد لمحافظة قنا، وكمواصلة داخلية لنقلهم من مركز الخارجة إلى مركز باريس بطول 90 كيلو متر فضلا عن نقل خام الفوسفات إلى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر مرورًا بمنطقة قفط بمحافظة قنا، لتصدير خام الفوسفات إلى دول الخارج.

واستمر العمل بهذا القطار حتى عام 2006 بعد توقف حركة القطار بسبب تراكم الرمال المتحركة على القضبان ما كان يستدعي توقف القطار كثيرا خلال رحلته وقيام الركاب والعاملين في القطار بازالتها خلال الرحلة، وأيضا بسبب سرقة قضبان السكك الحديد خاصة من ناحية المناطق الشرقية القريبة من محافظات قنا والأقصر نظرا لطبيعة المنطقة الصحراوية، لتظل هذه الصور آخر الشواهد المتبقية على هذا المشروع العظيم الذي نال منه الإهمال وسرقة قضبانه الحديدية من اللصوص بطول 150 كم ليصبح ذكرى في طى النسيان ويصبح ماضييا وحلما تريده الأجيال الحالية أن يتحقق مرة أخرى.

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمالا لخطة التنمية والبناء وبناء الجمهورية الجديدة، تم تكليف الحكومة بإعادة إحياء مشروع السكة الحديد مرة أخرى بتكلفة تبلغ اعتماداتها 4 مليارات جنيه الذى سيربط مدينة الخارجة بالأقصر وميناء سفاجا، والذى يسهم فى إحياء وتنمية محافظة الوادى الجديد عن طريق ربطها بمحافظات وادى النيل لتقرب المسافات وتعمل على تبادل الاستثمارات بين المحافظات وبعضها

الجدير بالذكر أن مبنى محطة قطار الخارجة ما زال بكامل جاهزيته رغم مرور تلك السنوات على توقف خط السكة الحديد والذى لم يتعرض للإهمال لكونه مجهزا بالكامل  بالرخام من الداخل والحجر الفرعونى من الخارج، حيث تم إنشاء المبنى بنظام القباب فكرة المهندس حسن فتحي على الطراز الواحاتى البيئى الفريد فى تصميماته وهو ما استدعى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، للعمل على إعادة إحياء المشروع مؤكدا أن الدولة، متمثلة فى وزارة النقل، وضعت خطة لإعادة إحياء مشروع السكة الحديد بتكلفة تبلغ اعتماداتها 4 مليارات جنيه الذى سيربط مدينة الخارجة بالأقصر وميناء سفاجا، مشيرا إلى أن المشروع، سيسهم فى إحياء وتنمية الواحات عن طريق ربطها بمحافظات وادى النيل.

قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد

قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
قطار الوادي الجديد
الوادي الجديد قطار النجاه لينقل البضائع والركاب والمجندين خام الفوسفات محافظة قنا وسفاجا هيئة سكك حديد مصر توقف حركة القطار تراكم الرمال المتحركة القضبان سرقة قضبان السكك الحديد الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمالا لخطة التنمية والبناء إحياء مشروع السكة الحديد

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