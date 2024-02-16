إقبال كثيف من أهالي الوادي على معارض "أهلا رمضان" (صور)

شهدت محافظة الوادي الجديد إقبالًا كثيفًا من المواطنين على معارض "أهلا رمضان" فور افتتاحها، حيث تم عرض جميع السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ونظمت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد 14 معرضًا لـ"أهلا رمضان" في مراكز المحافظة الخمس، حيث تم عرض جميع السلع الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

وأكد المهندس محمد رجب مدير عام التموين بمحافظة الوادي الجديد، أن معارض "أهلا رمضان" 2024 قد افتتحت في جميع مراكز المحافظة يوم الخميس الماضي، وتم عرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وقال مدير عام التموين بمحافظة الوادي الجديد إن أسعار السكر سجلت 28 جنيه للكيلو، وسجل سعر الأرز 25 جنيه للكيلو، وصلت التخفيضات إلى 30%، مع توفر المنافذ والمعارض للسلع الغذائية المختلفة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في واحات الوادي الجديد.

الغرفة التجارية: مهمتنا توفير كافة السلع امام المواطنين بكميات وفيره

وقال عربي يماني، رئيس الغرفة التجارية في محافظة الوادي الجديد، إن المعارض بدأت في البيع منذ افتتاحها أمس الخميس في مراكز المحافظة الخمس. وأكد أن مهمة الغرفة التجارية هي توفير جميع السلع أمام المواطنين بكميات وافرة، حيث تم توفير جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق. ومن المقرر أن تظل المنافذ مفتوحة أمام الجمهور طوال اليوم لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأضاف يماني أن معرض "أهلا رمضان" في محافظة الوادي الجديد، الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية، يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، ويعمل على توفير احتياجاتهم بجودة ومواصفات مطلوبة وأسعار تنافسية.

مديرية التموين تعلن اماكن معارض اهلا رمضان



وأعلنت مديرية التموين عن أماكن معارض "أهلاً رمضان" في محافظة الوادي الجديد، وتتواجد في الأماكن التالية: معرض رئيسي في شارع الجمهورية أمام مديرية التموين، سوبر ماركت هارمل في حي البساتين، سوبر ماركت الرحمة في حي البساتين، مول المصرية في حي البساتين، سوبر ماركت أولاد حمام في ميدان الشعلة، منفذ أمان في شارع صلاح سالم، وسوبر ماركت أولاد الضمراني في سوق الخارجة، سوبر ماركت جملة سلطان في شارع وصفي، المعرض الرئيسي في مول المصرية في ميدان المستشفى أمام إدارة تموين الداخلة، مول المصرية في مدينة موط الداخلة، مول المصرية في مدينة بلاط، مول المصرية في مدينة باريس، المعرض الرئيسي في السوق الحضاري بجوار سنترال الفرافرة، ومول المصرية في مدينة الفرافرة.

ويشمل المعرض تنوعًا كبيرًا في المعروضات بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن أسعار السوق، وتشمل السلع المخفضة "السلع الغذائية، الخضروات، منتجات غذائية، اللحوم، والأسماك".

اقبال كثيف على معارض اهلا رمضان بالوادي الجديد

اقبال كثيف على معارض اهلا رمضان بالوادي الجديد

اقبال كثيف على معارض اهلا رمضان بالوادي الجديد

اقبال كثيف على معارض اهلا رمضان بالوادي الجديد

اقبال كثيف على معارض اهلا رمضان بالوادي الجديد

اقبال كثيف على معارض اهلا رمضان بالوادي الجديد

اقبال كثيف على معارض اهلا رمضان بالوادي الجديد

اقبال كثيف على معارض اهلا رمضان بالوادي الجديد