افتتاح "كلية البنات" الأزهرية في الوادي الجديد

افتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم، كلية البنات الأزهرية أولى كليات فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، بحضور وفد جامعة الأزهر، وممثلي القطاع الأزهري بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح المحافظ، أن افتتاح الكلية يأتي في إطار جهود المحافظة للتوسع في تقديم خدمات التعليم الجامعي لأبنائها وتقليل نسبة الاغتراب، لافتًا أنها قد دخلت الخدمة مع بداية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لافتتاح فرع الجامعة بالمحافظة؛ تيسيرًا على أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الإسكان والمرافق ورئيس جامعة الأزهر

وسبق أن استقبل محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، في مستهل زيارتهما للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمتابعة للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ولفيف من رؤساء الهيئات والشركات التابعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.