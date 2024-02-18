"الجزار" و"الزملوط" يتفقدان منشآت العاصمة الإدارية بالوادي الجديد

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، والتي تم تنفيذها على مساحة ١٣٠ فدانًا كأول نموذج يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتفقدوا مقر مبنى المديريات الخدمية والتقوا يالعاملين المنتقلين للعاصمة، كما تفقدوا المدينة الرياضية الملحقة ومقر بنكي مصر والأهلي المصري، وأشادوا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ واشتمال المشروع على كافة الخدمات الحكومية والإدارية بمقر واحد.

وخلال الجولة، تفقد "الجزار" مشروع المنزل البيئي الفائز بالمركز الأول بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأشاد ضيوف المحافظة بالتجربة كأحد النماذج الرائدة لاستخدام خامات البيئة المتاحة ومراعاة البعد البيئي.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الإسكان والمرافق ورئيس جامعة الأزهر

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، في مستهل زيارتهما للمحافظة لافتتاح.

وتفقد عدد من المشروعات، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمتابعة للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ولفيف من رؤساء الهيئات والشركات التابعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.



وفي بداية جولته، تفقد "الجزار" حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مسطحات خضراء ومجسمات لأبرز المعالم التاريخية والأثرية، كما قام الوزير ورئيس الجامعة بغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة

وزير الاسكان والزملوط يتفقدان العاصمة الادارية الجديدة

وزير الاسكان والزملوط يتفقدان العاصمة الادارية الجديدة

وزير الاسكان والزملوط يتفقدان العاصمة الادارية الجديدة

وزير الاسكان والزملوط يتفقدان العاصمة الادارية الجديدة

وزير الاسكان والزملوط يتفقدان العاصمة الادارية الجديدة