تعليم الوادي الجديد يعلن فتح باب التقديم لعدة وظائف خالية بقطاع التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء تلقي طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف النوعية، ضمن خطة القطاع لضخ دماء جديدة وإتاحة تكافؤ الفرص والشفافية، حيث يبدأ التقديم من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى يوم 20 فبراير الجاري.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الوظائف المتاحة تتضمن وظيفة منسق تدريب للتعليم الفني ومسئول تقييم شئون الأداء وجودة التدريب.

وأضاف عبد العزيز، أن المسابقة تضمنت شروط التقدم لشغل وظيفة في أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب، وأن يكون المتقدم لديه خبرة كافية في مجال التدريب وتقييم الأداء، ولدية القدرة على القيادة والتخطيط والتنظيم، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي، وأن يكون حاصلًا على تقييم كفء خلال آخر عامين، وألا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم خلال آخر 3 سنوات، وألا يكون تمت إحالته إلى المحكمة التأديبية.

وأوضح وكيل التعليم أن التقدم لهذه الوظائف يكون عن طريق تقديم الطلب باسم وكيل الوزارة مرفق به المستندات المطلوبة في الفترة من 18 إلى 20 فبراير وتسلم الطلبات شخصيا وباليد ولن تقبل الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو بعد المدة المحددة على أن يتم إرفاق سيرة ذاتية مكتملة مرفق بها صورة طبق الأصل من شهادة التخرج وبيان حالة وظيفية موضح به الجزاءات التسلسل الوظيفي معتمد بختم جهة العمل وتقرير كفاءة آخر عامين وإفادة من الشئون القانونية بعدم الإحالة إلى الشئون القانونية وسجل الإنجازات وصورة شخصية حديثة وصورة الرقم القومي وبيانات الاتصال.