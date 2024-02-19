الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية ومعمل تحاليل للكشف والعلاج مجانا بالوادي الجديد

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظم نظم حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة قافلة طبية كبرى ومعمل تحاليل للكشف وإجراء التحاليل وصرف الأدوية مجانا بمركز الداخلة قافلة طبية كبرى ومعمل تحاليل للكشف وإجراء التحاليل وصرف الأدوية مجانا بالوادي الجديد

وشهدت قرية القصر التابعة لمركز الداخلة صباح اليوم انطلاق قافلة طبية كبرى تابعة لحزب مستقبل وطن للكشف وإجراء التحاليل وصرف الأدوية مجانا والتي انطلقت الساعة التاسعة صباحا بمشاركة عدد كبير من الأطباء بجميع التخصصات.

القافلة تقدم الخدمات الطبية والعلاج بالمجان لمختلف الأعمار من المواطنين

وقال النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، إن القافلة تقدم الخدمات الطبية والعلاج بالمجان لمختلف الأعمار من المواطنين، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد في التخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم وتقديم الخدمات الاجتماعية التي تعينهم على التغلب على متطلبات الحياة المعيشية يوميًا.

 أبرز التخصصات التي شملتها القافلة

وأضاف أن القافلة شملت التخصصات الاتية، عيادة القلب للدكتور مؤمن معاذ استشاري القلب وعضو مجلس الشيوخ، وأنف وأذن وحنجرة الدكتور محمد رشاد جبالي، والباطنة الدكتور حسين سفينة، والجراحة العامة الدكتور بشرى عزيز واصف، مسالك بولية الدكتور عبد الراضي محمد أحمد، وأطفال الدكتور محمود عويس، رمد الدكتور محمد المغاورى، جلدية الدكتور رمزى كيرلس،  ونساء وتوليد الدكتور محمد سيد عبد النبي، وعظام الدكتور أحمد عبدالصبور، وأسنان الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية، وتحاليل الدكتور محمد محمود مبارز، كما سيتم إجراء التحاليل الطبية الروتينية مجانًا عن طريق معمل خاص وكذلك صرف الأدوية مجانا

وأكد أمين الحزب بمركز الداخلة، أن الحزب بصدد تنفيذ عدة عيادات طبية مجانية في ضواحي وأحياء مركز ومدينة الداخلة وفي قرى المركز خاصة البعيدة منها والنائية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع أطباء وطنيين مخلصين من المحافظة ومن خارجها بهدف تخفيف العبء عن كاهل أبناء المحافظة في إطار دور الحزب لمساعدة المواطنين في كافة مناحي الحياة

 

جانب من القافلة
جانب من القافلة
جانب من القافلة
جانب من القافلة
حزب مستقبل وطن الوادي الجديد قافلة طبية كبرى للكشف وإجراء التحاليل صرف الأدوية مجانا الأطباء جميع التخصصات الخدمات الطبية التخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء المعيشية

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