آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين فى "حادث السيرك" بالوادى الجديد

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن عدد المصابين في حادث سقوط مدرج مسرح السيرك بمدينة الخارجة 46 طالبًا وطالبة.

وأشار "محروس"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الإصابات طفيفة وسطحية، لافتًا إلى خروج 28 طالبًا وطالبة من المستشفى بعد إسعافهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

كان قد أصيب عدد من الطلاب في حادث سقوط مدرج مسرح السيرك المقام بساحة الخارجة في الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.

فقد شهد مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد سقوط جزء من مسرح السيرك، وأصيب عدد كبير من الطلاب أثناء رحلة مدرسية، حيث سادت حالة من الذعر، خاصة بين الأطفال الموجودين في المكان، عقب سقوط مفاجئ لبعض أجزاء السيرك، ما تسبب في وقوع إصابات غالبيتها تم إسعافها في موقع المكان، فيما استدعت بعض الحالات نقلها للمستشفى لإصابتها بجروح بالغة دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزء من السيرك المقام بساحة الخارجة، وإصابة عدد من الطلاب أثناء وجودهم في رحلة مدرسية، وتوجهت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.