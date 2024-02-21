نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يزور "طب الوادي الجديد"

زار فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأزهر فرع أسيوط، والدكتور عبدالمحسن علي وهبه عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، كلية الطب جامعة الوادي الجديد وكان في استقبالهم الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واستمع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وعميد كلية الطب الأزهر باسيوط ومرافقوه إلى شرح من الدكتور حسن عبداللطيف المشرف على كلية الطب للتجهيزات التعليمية التي يتم تدريس طلاب كلية الطب جامعة الوادي الجديد عليها بأحدث ما وصل إليه التعليم الطبي من تقنيات متطورة.



وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وعميد كلية الطب بالأزهر ومرافقوه الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، على حسن تعاونهم في تقديم كافة الخدمات لطلاب وأساتذة كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد.

رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ قسم الإعلام لحصوله على المركز الثالث بمهرجان الشروق





وأعرب الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، عن سعادته بفوز قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد بالمركز الثالث بمهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام بالدورة الثامنة، كما هنأ الدكتور إسلام إبراهيم عامر عميد كلية الآداب أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام والطلاب والخريجين لحصول حملة العلاقات العامة أيادي مصرية، على المركز الثالث، وذلك بإشراف الدكتورة فاطمة طه، وكذلك حصول المشروع التلفزيوني أنا إنسان على المركز الثالث بإشراف الدكتور محمود لطفي.



وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته لمشاركة قسم الإعلام في مثل هذه المسابقات والتي تؤكد ضمان سير دراسة الإعلام وفق متطلبات سوق العمل وتكنولوجيا الاتصال، وتحقيق الاستفادة التطبيقية وإنتاج مختلف الفنون الإعلامية بشكل مهني احترافي.