الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رانيا يوسف: اللبس حرية شخصية ولا يصح لأحد التدخل

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تحب إثارة الجدل في ملابسها، معبرة: "أنا بحب ألبس اللي أنا عاوزاه، ودا ذوقي في اللبس".

اللبس حرية شخصية 

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها ببرنامج “أون سيت” المذاع عبر فضائية “أون”: "اللبس حرية شخصية بحتة ولا يصح لأحد التدخل في ذلك".

وأضافت في حديثها: "لو لبسي مش مناسب ممكن نلغي المتابعة ولكن اللبس حرية شخصية".

وتابعت: "أنا عفوية وبحب أهزر باستمرار ولكن اكتشفت مع الوقت إن الكلام يتم ترجمته بشكل خاطئ".

آخر أعمال رانيا يوسف 

وكان آخر أعمال رانيا يوسف في السينما فيلم الملكة الذي عرض في اجازة منتصف العام الدراسي 2024، من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال رانيا يوسف رانيا يوسف قناة اون أون سيت حرية اللبس

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