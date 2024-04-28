رانيا يوسف تبدأ تصوير "حمام العريس" الأسبوع المقبل

تبدأ الفنانة رانيا يوسف تصوير أول مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "حمام العريس" الأسبوع المقبل.

ويعكف المخرج حسن صالح حاليًا على الانتهاء من كل تحضيرات الفيلم من معاينة أماكن التصوير، وترشيح باقي أبطال الفيلم المقرر عرضه في موسم صيف 2024 السينمائي.

وتعاقد على بطولة الفيلم مؤخرًا النجم حسين فهمي والنجمة سوسن بدر، التي تلعب دور والدة رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم

فيلم "حمام العريس" من بطولة رانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وإخراج حسن صالح.

يذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في مهرجان أسوان لسينما المرأة، باعتبارها عضو لجنة تحكيم إحدى مسابقاته الرسمية.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد وجهت عبر "الدستور" الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها في دعم صناعة السينما، مؤكدة أن شكل الدراما تغير تمامًا خلال السنوات الماضية بفضلها.

كما أثنت على جهود الشركة المتحدة في دعم الشباب واكتشاف الموهوبين ومنحهم الفرصة في الظهور على الشاشة، معبرة عن سعادتها باهتمام الشركة بكبار الفنانين وإعادتهم للمشهد من جديد.

مسلسل بقينا اتنين

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل بقينا اتنين، والذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي، ويتناول العمل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين شارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبدالعزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.