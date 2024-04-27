وزيرة التضامن: فخورة بتقديم برنامج سينما المكفوفين فى "الإسكندرية للفيلم القصير"

حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على توجيه التحية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على تقديم برنامج سينما المكفوفين الذي يعد سابقة تقام لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر مكالمة خاصة من قاعة السينما، إنها لا تتأخر في توفير كل الأدوات التي من شأنها مساعدة الأبناء من ضعاف البصر، بجانب الدعم المادي والمساهمة في توفير فرص العمل، ووعدت بمزيد من الجهد في هذا الصدد.

كما ثمنت الوزيرة جهود المهرجان في تقديم فرص حقيقية لذوي الهمم للمشاركة الفعالة في تذوق الفنون، ومشاركة فاقدي البصر في التعبير عن أنفسهم عن طريق الفن.

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه الشكر للإسكندرية للفيلم القصير

تشهد سينما مترو في الإسكندرية عرض برنامج "سينما المكفوفين"، الذي قدمه المخرج مهند دياب، ويعتبر أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن الاجتماعي. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود المهرجان في التواصل مع المجتمع المدني من خلال توفير فرص لذوي الهمم.

يعتبر هذا البرنامج خطوة أولى ضمن سلسلة من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. هذه التجربة تأتي لأول مرة بهذا الشكل وبهذا الحجم في إطار المهرجان الذي يحظى بحضور جماهيري ضخم.

إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود كرئيس، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون كمدير. المهرجان يقام سنويًا، وأسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، بهدف نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية والدولية، برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الشركاء مثل ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية، نيوسينرش، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.