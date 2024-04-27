السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وزيرة التضامن: فخورة بتقديم برنامج سينما المكفوفين فى "الإسكندرية للفيلم القصير"

فاعليات مهرجان الإسكندرية
فاعليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على توجيه التحية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على تقديم برنامج سينما المكفوفين الذي يعد سابقة تقام لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر مكالمة خاصة من قاعة السينما، إنها لا تتأخر في توفير كل الأدوات التي من شأنها مساعدة الأبناء من ضعاف البصر، بجانب الدعم المادي والمساهمة في توفير فرص العمل، ووعدت بمزيد من الجهد في هذا الصدد.

كما ثمنت الوزيرة جهود المهرجان في تقديم فرص حقيقية لذوي الهمم للمشاركة الفعالة في تذوق الفنون، ومشاركة فاقدي البصر في التعبير عن أنفسهم عن طريق الفن.

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه الشكر للإسكندرية للفيلم القصير 

تشهد سينما مترو في الإسكندرية عرض برنامج "سينما المكفوفين"، الذي قدمه المخرج مهند دياب، ويعتبر أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن الاجتماعي. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود المهرجان في التواصل مع المجتمع المدني من خلال توفير فرص لذوي الهمم.

يعتبر هذا البرنامج خطوة أولى ضمن سلسلة من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. هذه التجربة تأتي لأول مرة بهذا الشكل وبهذا الحجم في إطار المهرجان الذي يحظى بحضور جماهيري ضخم.

إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود كرئيس، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون كمدير. المهرجان يقام سنويًا، وأسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، بهدف نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية والدولية، برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الشركاء مثل ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية، نيوسينرش، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فاعليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الدورة العاشرة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير سينما المكفوفين وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

سينما المكفوفين.. أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن

صبا مبارك تجسد دور "خديجة" فى فيلم "السرب".. هذه تفاصيل الشخصية

إيرادات أفلام موسم عيد الفطر أمس الجمعة

أيمن عزب عن إطلاق "المتحدة" برنامجًا لاكتشاف مواهب التمثيل: مصر كانت تحتاجه

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يرفع شعار كامل العدد فى أول أيامه

انطلاق الدورة العاشرة من الإسكندرية للفيلم القصير على أنغام سيد درويش

قائمة الأفلام المرشحة لدخول سباق موسم عيد الأضحى 2024

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الناقد العراقي مهدي عباس

الأكثر قراءة

عاجل|مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

ماذا يفعل الأهلى تاريخيا أمام الترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس