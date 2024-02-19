أسماء الطلاب المصابين في حادث سقوط مدرج خشبي بالسيرك في الخارجة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن عدد الطلاب المصابين في حادث سقوط مدرج خشبي بالسيرك المقام بمدينة الخارجة، بلغ 55 طالبا وجميعهم إصابات طفيفة وسطحية.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، خروج 46 طالبا من مستشفى الخارجة التخصصي فور تلقيهم العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية وتم حجز 9 حالات أخرى ما بين متوسطة وخفيفة.



أسماء الطلاب المصابين في واقعة السيرك



وتبين إصابة كلا من:

أروى خالد جميل، 12 عاما، بسنت أشرف محمود، 12 عاما، يوسف عوض عبد الحكيم 12 عاما، رودينا رأفت، 10 أعوام، سما حسن أحمد، 10 أعوام، رقية أسامة عبد الجواد، 11 عاما، سيف الدين المنتصر أحمد 14 عاما، جنا إسماعيل حسن، 9 أعوام، تبارك مصطفى عمر، 9 أعوام، ابراهيم مصطفى حسين 9 أعوام، جنا فتحي عبد العزيز، 9 أعوام، عبد الرحمن محمود حسين، 10 أعوام، مهند أحمد شعراوي، 15 عاما، سيد محمد سيد، 13 عاما، جنا سيد محمود، 12 عاما، مازن أحمد عبد المنعم، 10 أعوام، رودينا محمد رمضان، 10 أعوام، جنا أحمد حسن، 11 عاما، إيناس أحمد محمود،11 عاما، سجود محمد رمضان 7 أعوام، صالح محمد صالح، 16 عاما، حبيبة رأفت مصطفى، 11 عاما.

كما أصيبت هبة دسوقي عبد الحليم 11 عاما، إيمان محمد آدم، 12 عاما، أحمد حمدي إبراهيم 13 عاما، كرم طليب، محمد 13 عاما، رائد سيد تهامي 13 عاما، رحمة عوض عبد الحكيم، 12 عاما، مريم رمضان يونس، 12 عاما، حازم أحمد معوض، 12 عاما، رحمة حسين، 12 عاما، رضوى محمد مصطفى 12 عاما، محمد سامي 11 عاما، أحمد منتصر معوض، 13 عاما، كارمن عماد شهيد، 10 عاما، أحمد هيثم علي، 13 عاما، محمد منتصر سعيد، 12 عاما، سعد علاء سعد، 13 عاما، محمد أحمد عبد الحفيظ، 12 عاما، تبارك محمود، 12 عاما، زياد محمد علي 12 عاما، أحمد محمود سعيد، 11 عاما، محمود محمد حسين، 11 عاما، هايدي أشرف عبد العاطي، 12 عاما، أحمد حسن سيد، 13 عاما، محمد إسماعيل سليم، 11 عاما". وجميعهم من مركز الخارجة.

