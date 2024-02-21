نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بعدد من مدارس الخارجة

أجرت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولةٍ تفقدية مفاجئة لمدرستي "القلعة الإعدادية المشتركة" و"أبو خالد الابتدائية" بالخارجة، للاطمئنان على سير وانضباط العملية التعليمية، يرافقها السيد وصفي عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وحرصت نائب المحافظ في بداية جولتها على الاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب المصابين بحادث السيرك، موجهةً مديري المدارس بضرورة توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي اللازم لهؤلاء الطلاب لحين عودتهم إلى المدرسة سالمين، كما شددّت على ضرورة المتابعة اللحظية للطلاب خلال الرحلات المدرسية حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

كما تفقّدت الصفوف الدراسية المختلفة وشاركت الطلاب جزءًا من الحصص، مُوجهةً بتكريم عدد من المعلمين المتميزين، كما وجّهت بالتركيز على المراجعات الدورية، وتنظيم مجموعات تقوية في المواد التي يحتاجها الطلاب.

الزملوط يتفقّد التشطيبات النهائية لمبنى المحافظة الإداري بمقر العاصمة الإدارية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمبنى المحافظة الإداري بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.

ووجّه المحافظ بسرعة إنهاء التشطيبات الداخلية للمبنى، وتوصيل الكهرباء، وطلاء الجدران والواجهات. كما تفقّد أعمال الخيمة البدوية موجهًا بالانتهاء منها خلال هذا الأسبوع، واستكمال زراعات النخيل بمحيط العاصمة الإدارية الخارجي، وإنهاء أعمال تطوير مدخل وميدان المطار.

محافظ الوادي الجديد: إنشاء تخصص" فني ملابس جاهزة" بمدارس التعليم الثانوي الفني

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار الدكتور طارق حجازي وزير التربية والتعليم بإنشاء تخصص فني ملابس جاهزة بمدارس التعليم الثانوي الفني بنظام التعليم والتدريب المزدوج (ثلاث سنوات) وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأوضح الزملوط، أن القرار يأتي في إطار خطة تطوير منظومة التعليم الفني وربط طلابها باحتياجات سوق العمل، وتأهيل وتدريب الطلاب لخوض سوق العمل، مشيرًا إلى بدء التخصص كفصول ملحقة بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات بإدارة الخارجة التعليمية، معربًا عن تقديره وشكره لدعم الوزارة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

نائبة محافظ الوادي تتفقد مدارس المحافظة

نائبة محافظ الوادي تتفقد مدارس المحافظة