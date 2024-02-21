الأربعاء 21 فبراير 2024
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محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

نائبة محافظ الوادي
نائبة محافظ الوادي تشهد ختام برنامج المرأة تقود

شهدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الفعالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة انتهاء تدريب الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برامج (مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة)، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج.

وأعربت نائب المحافظ، عن فخرها واعتزازها بهذه التجربة الثرية لسيدات المحافظة، وبتواجد الأكاديمية الوطنية للتدريب للمرة الثانية على أرض المحافظة، مثمنةً دورها البارز في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وعناصر الجهاز الإداري بالدولة كصرح تدريبي رائد محليًا وإقليميًا، مُشيرةً أنه لأول مرة تحظى المرأة بهذا القدر من التمكين في عهد فخامة السيد رئيس الجمهورية، الذي وضع المرأة المصرية على رأس أجندة الأولويات.

وهنأت نائب المحافظ، المتدربات بالبرنامج الذي استمر لمدة ٢٣ يومًا تدريبيًا، وشاركت فيه ١٢٢سيدة من مختلف الفئات والمراحل العمرية، كما أعربت عن تقديرها لكافة المنسقين والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج خلال الفترة الماضية.

كما وعدت بتنظيم لقاء يجمع خريجي الدفعتين (الأولى والثانية) من البرنامج، لمناقشة خطط التطوير وتبادل الرؤى المختلفة وتبني الأفكار القابلة للتطبيق، مشيرةً أن العالم في تطور مستمر والمستقبل لمن يعمل على تطوير ذاته وقدراته.

هذا وقد تم تكريم عدد من العاملين بديوان عام المحافظة للجهود المبذولة وحسن التعاون خلال فترة عقد الدورة والخروج بهذه الصورة المشرفة.

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نائب محافظ الوادي انتهاء تدريب الدفعة الثانية برنامج المرأة تقود المحافظات المصرية التجربة الثرية الأكاديمية الوطنية للتدريب

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