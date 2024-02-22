الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تصنيع فانوس رمضان.. ورشة عمل حرفية بمركز شباب الجديدة في الداخلة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نفذت مديريه الشباب والرياضه الممثلة في إدارة التنمية الشبابية بمركز شباب الجديدة ورشة عمل حرفية لتدريب الفتيات على كيفية صنع الزينة والفوانيس الخاصة بشهر رمضان الكريم، ضمن خطة أندية الفتاة والمرأة بمشاركة 15 فتاة على مدار ثلاثة أيام.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الإقليم، والسيد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.


وقامت المدربة أسماء سيد زوام بتدريب الفتيات بالنظري والعملي لكيفيه العمل اليدوي التراثي المجهزه من أدوات، الفوم، والخيامية، وكيفية صنع الزينة الخاصة بشهر رمضان من فوانيس وغيرها.


وأكد السيد بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

 

ولفت إلى أن مثل هذه الورش الحرفية تشجع المشاركين على استغلال الوقت، وحثهم على الإبداع والإبتكار واكتسابهم مهارات جديدة ومختلفة.

وأكد "شوقي" أن الفعاليات تلعب بالدور الفعال لمراكز الشباب  وخاصة الفتاه والمرأة بالوادي الجديد لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن فكرة إنشاء معمل تصميم فانوس رمضان تعد من أكثر أفكار المشاريع ربحية، وهي ليست صناعة مرتبطة بموسم شهر رمضان الكريم فحسب، بل تعد فكرة مشروع صناعة فوانيس رمضان هي صناعة دائمة على مدارالسنوات.

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
مديرية الشباب والرياضة ادارة التنميه الشبابيه ورشه عمل حرفيه لتدريب الفتيات صنع الزينة والفوانيس شهر رمضان الكريم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن الورش الحرفية

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