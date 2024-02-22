وكيل "تعليم الوادي الجديد" يشدد على الإشراف اليومي بمدارس الخارجة

أجرى المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل وانضباط العملية التعليمية بمدرسة الخارجة الرسمية المتميزة للغات بالخارجة، اطمأن خلاها على الانتظام وتوافر المعلمين بجميع التخصصات.

وتحدث المهندس سيد عبد العزيز مع الطلاب حول المنهج الدراسي ومدى الاستيعاب، محفزا إياهم بضرورة المشاركة بالأنشطة التربوية المختلفة لما لها من دور حيوى فى بناء شخصية الطالب.

وحرص على متابعة المقصف المدرسى ومدى الإلتزام بكافة معايير الصحة والسلامة، وشدد على الدور الهام للإشراف اليومى وتوزيعه بالأدوار والملعب وعلى البوابات وأثناء الفسحة وأثناء حضور وخروج الطلاب، فضلا عن مسئولية معلم التربية الرياضية فى اصطحاب الطلاب للمعلب ومغادرته عند انتهاء الفترة فى جميع مدارس المحافظة، من منطلق الحرص على أمن وسلامة الطلاب.

وكيل التعليم يتابع التوسع فى زراعة “عُقل التوت” بالمدارس

وتابع تابعوكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، آخر المستجدات بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، لمتابعة التوسع فى زراعة “عُقل التوت” بالمدارس وضمن مبادرة إحياء صناعة الحرير.