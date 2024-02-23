الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بالوادي الجديد

انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين

بدأت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والعامة.

وشهدت اللجان الخاصة بانتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إقبالا متوسطا من الناخبين في الساعات الأولى من فتح باب اللجان الانتخابية

وقال المهندس ياسر عمر نقيب المهندسين بالوادي الجديد، إن انتخابات التجديد النصفي تشمل نصف أعضاء المجلس بالشعب المختلفة، لانتخاب عدد 7 أعضاء جدد بواقع 2 من الأعضاء بشعبة مدني، وعضو واحد بشعبة عمارة، وعضو واحد بشعبة ميكانيكا، وعدد 3 أعضاء بشعبة الكهرباء، مؤكدا تنافس نحو 14 مرشحا بالنقابة الفرعية للمهندسين بالوادي الجديد.

وأكد أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالوادي الجديد تجرى في لجنتين، الأولى بمدينة الخارجة، والثانية بمدينة موط في الداخلة، تحت إشراف قضائي وإشراف نقابة المهندسين، لافتا أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة، تضم المحافظة نحو 1500 مهندسا قريبا، أعضاء الجمعية العمومية.

وقال نقيب المهندسين بالوادي الجديد بالوادي الجديد، إن انتخابات التجديد النصفي بالنقابة تشمل نصف أعضاء المجلس بالشعب المختلفة، لانتخاب عدد 7 أعضاء جدد بواقع 2 من الأعضاء بشعبة مدني، وعضو واحد بشعبة عمارة، وعضو واحد بشعبة ميكانيكا، وعدد 3 أعضاء بشعبة الكهرباء، مؤكدا تنافس نحو 14 مرشحا بالنقابة الفرعية للمهندسين بالوادي الجديد.

بدء عملية التصويت على مستوي الجمهورية

وبدأت عمليات التصويت على مستوي الجمهورية في تمام  الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وقد حظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أي دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.

الضوابط التنظيمية الخاصة بسير إجراءات انتخابات التجديد النصفي

١ - ضرورة إظهار كارنيه النقابة + (الرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي) عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور للناخبين وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.
٢ - دخول الناخب لجنة الانتخابات بالبرنت الورقي المطبوع من مستخدمي الحاسب الآلي بالنقابة الفرعية ويتسلمه مستشار اللجنة الفرعية ويتحفظ عليه لحين تسليمه لمندوب اللجنة العليا للانتخابات.
٣ - يحظر السماح بوجود أي دعاية انتخابية داخل اللجان الانتخابية يوم الانتخابات. 
٤ - الحفاظ على الانضباط داخل المقر الانتخابي.
٥ - التأكيد على الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل اللجان طبقًا للٱتي:
- المستشارين.
- أمناء سر اللجان المكلفين من قبل الهيئة القضائية المشرفة فقط. 
- المهندس الناخب عند الإدلاء بصوته.
٦ - التأكيد على استخدام الحبر الفوسفوري للسادة المهندسين الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية الفرعية.
٧ - يجب تسليم البرنت الورقي المطبوع الخاص بالناخب بكل لجنة فرعية للسادة مندوبي اللجنة العليا للانتخابات بمحضر تسليم بعد الانتهاء من اليوم الانتخابي.
٨ - بعد الانتهاء من إجراءات الفرز يقوم السيد المستشار رئيس اللجنة العامة بتسليم المستلزمات (بطاقات التصويت المستخدمة وغير المستخدمة وكشوف الفرز والرصد ومحاضر الإجراءات وكشوف الحضور) أوراق العملية الانتخابية (استمارات الانتخاب) إلى لجنة الانتخابات الفرعية بمحضر تسليم ليقوم بتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة.
٩ - يعتمد رئيس النقابة الفرعية محضر الفرز الخاص بتلك النقابة قبل إرساله مع رئيس لجنة الانتخابات الفرعية إلى النقابة العامة لتسليمه شخصيًا إلى الأمين العام ويفض المظروف بمعرفة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة ويحرر بذلك محضر وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة طبقا للمادة (17) من النظام الداخلي لقانون نقابة المهندسين.
١٠ - تقوم لجان الانتخابات الفرعية بإصدار تصاريح التغطية الإعلامية وتتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحسن سير وتنظيم وتيسير العملية الانتخابية.
١١ - في حالة حدوث أي أعطال تقنية تعوق تنفيذ اشتراك السادة المهندسين يتم استخدام نماذج يدوية مختومة بخاتم النقابة الفرعية وإعطائه نسخة منها تفيد السداد وذلك لعدم إعاقة الإدلاء بصوته ويتم تسجيله بالنظام الإلكتروني فيما بعد.
١٢ - يحظر على السيد المهندس (الناخب) الإدلاء بصوته إلا في المقر الانتخابي (النقابة الفرعية المسجل بها).
١٣ - السماح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية وله أن ينيب في حضور إجراءات الاقتراع والفرز وكيلًا عنه ويقتصر دوره على الرقابة والمتابعة دون التدخل في سير العملية الانتخابية وذلك بموجب التفويض الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة ولا يسمح بتواجد المرشح ووكيله في آن واحد.
١٤ - التنبيه على وكلاء المرشحين بإثبات تفويضاتهم لدى اللجنة العامة.
١٥ - وفي جميع الأحوال يرجى الالتزام بتعليمات السيد المستشار ممثل الجهة القضائية والسيد المهندس رئيس لجنة الانتخابات الفرعية وذلك لضمان حسن سير العملية الانتخابية.
١٦ -  لا يعتد بأي مخاطبات غير صادرة من اللجنة العليا ومختومة بخاتمها.
١٧ - سيتم تعليق التصويت داخل اللجان الانتخابية اعتبارا من الساعة  (١٢ ظ) وحتى الساعة (١ ظ) وذلك بعد التنسيق مع ممثلين الهيئة القضائية بالبقاء داخل اللجان خلال فترة الاستراحة

 

انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين
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نقابة المهندسين الوادي الجديد انتخابات التجديد النصفي إقبالا متوسطا من الناخبين التجديد النصفي لنقابة المهندسين

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