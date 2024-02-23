أجواء شتوية وأمطار وغيوم بمراكز الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة على مركزيّ الخارجة والداخلة، فيما شهد عدد من المناطق الأخرى سُحبًا كثيفة حجبت أشعة الشمس فيما تساقطت الأمطار الخفيفة على معظم المناطق.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، درجة الاستعداد القصوى من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس ومواجهة الأمطار وتحسبًا لوجود أمطار غزيرة وسيول جراء سقوط أمطار على معظم مراكز المحافظة.

وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة وخاصة المسافرين إلى المحافظات الأخرى، وذلك تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بجميع أنحاء المحافظة على مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وكثَّف رجال المرور تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.