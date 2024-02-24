بسبب الأمطار.. وفاة شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعة وأصيب 4 أخرين من عائلة واحدة بمحافظة الوادي الجديد، إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق “تنيدة-منفلوط” بسبب الأمطار، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير على طريق “تنيدة-منفلوط”، ووفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب مياة الأمطار، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

وتبين وفاة عثمان خميس عثمان 33 سنة، وإصابة كلا من محمد جمال سيد 30 سنة، عائشة سمير أمين 30 سنة، جمال محمد جمال 8 سنوات، جنا محمد جمال 4 سنوات.

وقال شهود عيان، إن السيارة كانت متجهة من الوادي الجديد لمحافظة القاهرة وكان يستقلها الشاب المتوفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.