وزير التعليم العالى يغرس نخلة بحديقة 30 يونيو فى الوادى الجديد

حرص الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مستهل زيارته محافظة الوادي الجديد، على غرس نخلة بحديقة 30 يونيو.

ويزور عاشور المحافظة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الجديدة بجامعة المحافظة، يرافقه اللواء محمد الزملوط، المحافظ، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد.

تعد حديقة 30 يونيو أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مسطحات خضراء ومجسمات لأبرز المعالم التاريخية والأثرية، كما قام الوزير بغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

واستمع وزير التعليم العالى والبحث العلمي ومرافقوه إلى شرح على مكونات العاصمة الإدارية الجديدة المقامة بمركز الخارجة التى تقع على مساحة ١١٠ أفدنة، كأول عاصمة إدرية تم إنشاؤها على مستوى الجمهورية تحاكي العاصمة الإدارية الكبرى بالقاهرة.

وألقتا الطفلتان فيروز أنور، ودانا جلال، قصائد شعرية وكلمات ترحيب بوزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ الوادى الجديد ورئيس جامعة الوادي الجديد ورؤساء الجامعات المصرية.

واستمع وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومرافقوه من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات إلى فيلم تسجيلى قصير لما يتم تنفيذه على أرض الواقع بالوادى الجديد فى شتى المجالات، والاستثمار الزراعي في مصر، وحصول الوادي الجديد على مراكز أولى في التميز الحكومي، كأفضل قرية ومدينة ومركز على مستوى الجمهورية.

وشكر الدكتور أيمن عاشور، محافظ الوادى الجديد على ما يقدم من مجهود للنهوض بالمحافظة في شتى المجالات.

وزير التعليم العالي يغرس نخلة بحديقة 30 يونيو بالوادي

وزير التعليم العالي يغرس نخلة بحديقة 30 يونيو بالوادي

وزير التعليم العالي يغرس نخلة بحديقة 30 يونيو بالوادي