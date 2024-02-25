الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يشارك تكريم المتدربين ويمنح درع التعليم لعميد كلية التعليم المستمر

وكيل التعليم يكرم
وكيل التعليم يكرم معلمي الرياضيات والعلوم

شارك المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم، وبحضور الدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية والوفد المرافق له، فعاليات تكريم مجموعة من معلمى الرياضيات والعلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية عقب انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي الذى نفذته الكلية تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.


وخلال كلمته وجه وكيل وزارة التربية والتعليم وافر الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ لتقديم الدعم لقطاع تعليم المحافظة بمنحة مجانية بالتعاون بين الجامعة الأمريكية وبنك الكويت الوطني؛ لتطوير ورفع كفاءة أداء معلمي الرياضيات والعلوم بالمدارس الحكومية وبما يتوافق مع التطورات التى تشهدها المنظومة التعليمية.

وحرص وكيل التعليم على منح درع التعليم للدكتور علام عميد الجامعة، تقديرا للجهد المبذول فى تنفيذ البرنامج ودعم معلمى المحافظة، كما تم تكريم جميع المشاركين بالبرنامج ومنحهم شهادات اجتياز التدريب

 

وكيل التعليم يطمئن على إجراءات الأمن والسلامة لرحلة مدرسية تنظمها المدرسة 

 

استأنف المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد جولاته الميدانية لمتابعة العمل بمدارس المحافظة يرافقه مدير إدارة الأمن بالمديرية. 


حيث تفقد منظومة العمل بمدرسة المجاهدين للتعليم الأساسى التابعة لإدارة الخارجة التعليمية. 


وخلال الزيارة أكد وكيل التعليم بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب  فى تلك المرحلة العمرية الهامة والعمل على صقل وتنمية مداركهم بجميع المجالات والأنشطة المختلفة.

وكيل التعليم الوادي الجديد فعاليات تكريم مجموعة من معلمى الرياضيات منحة مجانية الجامعة الأمريكية منح درع التعليم

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