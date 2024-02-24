السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد

تفقّد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، يرافقهم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ورؤساء الجامعات المصرية، العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

وعقد عاشور والزملوط، لقاءً مع رؤساء الجامعات المصرية بقاعة المؤتمرات الرئيسية، وقدّم المحافظ شرحًا لمكونات العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذها بتوجيهات رئيس الجمهورية كأول نموذج يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة على مستوى المحافظات.

وأعرب المحافظ، عن خالص تقديره للوزارة على تلبية الدعوة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على أرض المحافظة، لافتًا إلى أنه منذ قرار رئيس الجمهورية بفصل فرع جامعة الوادي الجديد عن جامعة أسيوط وإنشاء جامعة مستقلة بدأ مسار التنمية الحقيقي للجامعة.

كما أكّد أهمية تكامل الدور التنموي للجامعات مع المجتمع، من خلال استعراض تجربة (غيط العنب.. بشائر الخير) التي تمت لتطوير أحد المناطق المهددة بالتعاون بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وجامعة الإسكندرية.

من جهته، أعرب الوزير عن تقديره لاستضافة المجلس الأعلى للجامعات على أرض الوادي الجديد بحضور ٢٧ جامعة مصرية والهيئات العلمية المختلفة، وأشار أن الجامعات أصبحت عمادًا رئيسيًا في خطط التنمية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر ٢٠٣٠. 

كما أشاد بالطفرة التنموية الهائلة بالمحافظة، مؤكدًا أن الوادي الجديد بما تمتلكه من إمكانيات تمثل "مستقبل مصر".

وشمل اللقاء تجربة للترجمة الفورية كأحد استعدادات المحافظة لاستضافة الوفود المختلفة، وكلمة ترحيبية، وعرض فيلم (صفحات من دفتر الإنجازات) حول أبرز المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة. 

وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد
وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد
وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد
وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد
وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد
وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد
وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد
وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظ الوادي الجديد رئيس جامعة الوادي الجديد العاصمة الإدارية الجديدة الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر

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