الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع صناديق "الخدمة" و"الأراضي" و"الإسكان"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجالس إدارات صناديق الخدمة واستصلاح الأراضي والإسكان، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء المجالس.


حيثُ تم عرض مستجدات الأعمال، وأصدر المحافظ عددًا من القرارات كالآتي:

- يتولى صندوق الخدمة تشغيل وحدة المعدات الثقيلة والتي تضم ١٥٠ معدة مجهزة، ودعم الوحدة بالعمالة اللازمة طبقًا للضوابط والإجراءات القانونية؛ لاستخدامها في المشروعات التابعة للمحافظة، أو لصالح الغير بالأجر على أن تكون الخدمات بأسعار تنافسية.

- تكليف وحدة المتغيرات المكانية بإعداد مقترحات للأراضي المزمع طرحها بمبادرة (زراعة الأصناف المتميزة من النخيل)، والتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لعمل دراسة للتربة بالأراضي المحددة.

- أي طلب مقدم من مستثمر وتم التصديق عليه يُعتبر لاغيًا ما لم يتم التعاقد خلال ٢١ يوم من تاريخ التصديق، وذلك لضمان الجدية.

- تكليف الوحدات المحلية للمراكز بطرح قطع الأراضي المتميزة لبناء عمارات سكنية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، على أن تكون الوحدة المحلية هي الجهة المالكة.

- تكليف رؤساء المراكز بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والموافاة بتقرير متابعة يومي من غرفة العمليات الرئيسية عن موقف السلع التموينية.

محافظ الوادي الجديد اجتماع مجالس إدارات صناديق استصلاح الأراضي صندوق الخدمة تشغيل وحدة المعدات الثقيلة وحدة المتغيرات المكانية صندوق الخدمة

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

عاجل| تنبيه هام من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بعد رأس الحكمة.. صحف سعودية تكشف عن صفقة ضخمة بشأن «رأس جميلة» بشرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم