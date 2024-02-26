"رياضة الوادي الجديد" تعقد ورشة تدريبية لتصنيع الكليم والسجاد اليدوي بقطاع بلاط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، ورشه تدريبية لتصنيع الكليم والسجاد اليدوى بقطاع بلاط ضمن خطه انديه الفتاه والمرأة التابع لادارة التنميه الشبابيه بمديريه الشباب والرياضة.

يأتى هذا برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، ورعايه اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبتوجيهات ومتابعه السيد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياض،.



نفذت الفعاليات بمركز شباب بشندى بقطاع بلاط، بمشاركة 20 فتاة من انديه الفتاه والتطوع، للتدريب على فن تصنيع الكليم والسجاد اليدوى ضمن خطه،انديه الفتاه والمرأة التابع لادارة التنميه الشبابيه بمديريه الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

كما جرى تدريبهم على أعمال النول اليدوي لصناعة الكليم والسجاد من قبل المدربه فاطمه عمار سيد خبيرة صناعة الكليم والسجاد بالوادي الجديد.

وأكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن تصنيع الكليم والسجاد اليدوى يهدف إلى تمكينهم إقتصاديا، وإتاحة الفرصة لبدء مشروع صغير وخلق فرص عمل حقيقية، وتقدم وزارة الشباب البرامج التدريبية المتنوعة منها التدريب الحرفى بمراكز الشباب لنشر ثقافة العمل الحر، وتبنى توجه إعادة إحياء المهن التراثية والحرفية.

واضاف شوقى مدير عام الشباب والرياضه، أن الورش الفنية تعد مناخا مناسبا لتعريف الجيل الحالي والأجيال المقبلة بفنون مصر التراثية الأصيلة مثل صناعة الكليم اليدوي والمنسوجات المصنعة على النول على أيدي صناع محترفين.