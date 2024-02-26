الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل الصحة بالوادي الجديد: راحة المواطنين وخدمة المجتمع أهم أولويات العمل

وكيل الصحة بالوادي
وكيل الصحة بالوادي الجديد أثناء الاجتماع

أكد الدكتور هشام هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن أهم أولوياته هي راحة المواطنين وخدمة المجتمع وتوفير أطباء بكافة الوحدات الصحية بصفه دائمة والعمل على راحة المرضي.

وأضاف هارون أنه فور توليه مهمة قطاع الصحة بالوادي الجديد أجتمع مع مديري الإدارات الصحية الخمس، ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمتابعة الموقف التنقيذي بجميع مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية ومتابعة نواقص الأدوية والمستلزمات الصحية والتواصل المستمر مع الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتوفير كافة المتطلبات، ومتابعة موقف الأجهزة الطبية وعقود الصيانة لجميع الأجهزة بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومتابعة موقف السيارات بالحملة الميكانيكية.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، خلال الاجتماع مع مديري إدارات الديوان العام بالمديرية الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ووجه بضرورة الانضباط الإداري بين جميع العاملين، وضرورة تقديم تقرير عقب القيام بالمأموريات بالإفادة بما تم بالمأمورية، وإعداد خطة مرور قابلة للتنفيذ شهرية لمديري الإدارات الفنية، وربط حافز الأداء الشهري بتقارير المرور بعد العرض على وكيل الوزارة

كما وجه الدكتور هشام هارون وكيل الصحة بالمحافظة، بضرورة الانضباط الادارى بين جميع السادة العاملين، وقيام الادارات الصحية باعداد بيان بتوزيع الاطباء البشريين والصيادلة واطباء الاسنان، التنبيه بضرورة توزيع الأطباء البشريين على جميع الوحدات الصحية وخاصة بالاماكن النائية،اعداد كشوف النوبتجيات بالمستشفيات وخاصة اقسام الطوارئ لافراد الفريق الطبى ووضعها فى اماكن معلنة لسهولة الاطلاع عليها اثناء المرور، والتنسيق مع إدارة الصيدلة والتموين الطبى ومسئولى الشراء الموحد لاستكمال نواقص الادوية والمستلزمات، اعداد خطة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم بكل إدارة، والتنسيق مع الادارة الهندسية لمتابعة موقف الاجهزة الطبية وعقود الصيانة لجميع الأجهزة بالمستشفيات والوحدات الصحية، متابعة موقف السيارات بالحملة الميكانيكية.

وكيل الصحة الوادي الجديد تولية مهمة قطاع الصحة راحة المواطنين خدمة المجتمع توفير أطباء بكافة الوحدات الصحية العمل على راحة المرضي مديرى المستشفيات العامة

مواد متعلقة

لجنة مشروعات التغذية المدرسية بالوادي الجديد تفتتح أماكن تجهيز الوجبات المطهية

"رياضة الوادي الجديد" تعقد ورشة تدريبية لتصنيع الكليم والسجاد اليدوي بقطاع بلاط

فريق كرة الطائرة بجامعة الوادي الجديد يحصل على كأس بطولة جامعات الجنوب

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع صناديق "الخدمة" و"الأراضي" و"الإسكان"

استعدادا لرمضان.. مستقبل وطن يوزع 5000 كرتونة مواد غذائية بالوادي الجديد

استعدادًا للشهر الكريم.. محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض "أهلًا رمضان"

وكيل تعليم الوادي الجديد يشارك تكريم المتدربين ويمنح درع التعليم لعميد كلية التعليم المستمر

وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد يعقد لقاء استعدادا لشهر رمضان

الأكثر قراءة

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

نشوى مصطفى تنهار بالبكاء لحظة خروج جثمان أحمد شوقي العطار (صور)

"شريف" يطالب بإثبات زنا زوجته: خانتني مع صاحب عمري

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟