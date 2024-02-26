وكيل الصحة بالوادي الجديد: راحة المواطنين وخدمة المجتمع أهم أولويات العمل

أكد الدكتور هشام هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن أهم أولوياته هي راحة المواطنين وخدمة المجتمع وتوفير أطباء بكافة الوحدات الصحية بصفه دائمة والعمل على راحة المرضي.

وأضاف هارون أنه فور توليه مهمة قطاع الصحة بالوادي الجديد أجتمع مع مديري الإدارات الصحية الخمس، ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمتابعة الموقف التنقيذي بجميع مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية ومتابعة نواقص الأدوية والمستلزمات الصحية والتواصل المستمر مع الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتوفير كافة المتطلبات، ومتابعة موقف الأجهزة الطبية وعقود الصيانة لجميع الأجهزة بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومتابعة موقف السيارات بالحملة الميكانيكية.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، خلال الاجتماع مع مديري إدارات الديوان العام بالمديرية الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ووجه بضرورة الانضباط الإداري بين جميع العاملين، وضرورة تقديم تقرير عقب القيام بالمأموريات بالإفادة بما تم بالمأمورية، وإعداد خطة مرور قابلة للتنفيذ شهرية لمديري الإدارات الفنية، وربط حافز الأداء الشهري بتقارير المرور بعد العرض على وكيل الوزارة

كما وجه الدكتور هشام هارون وكيل الصحة بالمحافظة، بضرورة الانضباط الادارى بين جميع السادة العاملين، وقيام الادارات الصحية باعداد بيان بتوزيع الاطباء البشريين والصيادلة واطباء الاسنان، التنبيه بضرورة توزيع الأطباء البشريين على جميع الوحدات الصحية وخاصة بالاماكن النائية،اعداد كشوف النوبتجيات بالمستشفيات وخاصة اقسام الطوارئ لافراد الفريق الطبى ووضعها فى اماكن معلنة لسهولة الاطلاع عليها اثناء المرور، والتنسيق مع إدارة الصيدلة والتموين الطبى ومسئولى الشراء الموحد لاستكمال نواقص الادوية والمستلزمات، اعداد خطة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم بكل إدارة، والتنسيق مع الادارة الهندسية لمتابعة موقف الاجهزة الطبية وعقود الصيانة لجميع الأجهزة بالمستشفيات والوحدات الصحية، متابعة موقف السيارات بالحملة الميكانيكية.