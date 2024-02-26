الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انعقاد لجنة المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة

وكيل التعليم يعقد
وكيل التعليم يعقد لجنة المقابلات الشخصية

انعقدت لجنة المقابلات الشخصية لمن تقدموا للالتحاق بالدفعة الثانية للمبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، اليوم الإثنين، وذلك برئاسة المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد واللجنة المشكلة المهندسة ايمان صبر مفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والدكتور بكر آدم كلية التربية جامعة الوادى الجديد والاستعانة بمديري الدفعة الأولى من مدارس المحافظة.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على تحقيق مبدأ  النزاهة والشفافية لاختيار الكوادر المتميزة  القادرة على العطاء والتفاني فى العمل وتطوير لأداء للنهوض بالعملية التعليمية. متمنيا للجميع التوفيق والسداد

 

وكيل التعليم يكرم معلمي الرياضيات والعلوم عقب انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي 

وكان المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، وبحضور الدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية والوفد المرافق له، فعاليات تكريم مجموعة من معلمي الرياضيات والعلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية عقب انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذته الكلية.

وخلال كلمته وجه وكيل التعليم وافر الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ لتقديم الدعم لقطاع تعليم المحافظة بمنحة مجانية بالتعاون بين الجامعة الأمريكية و بنك الكويت الوطني؛ لتطوير ورفع كفاءة أداء معلمي الرياضيات والعلوم بالمدارس الحكومية وبما يتوافق مع التطورات التى تشهدها  المنظومة التعليمية.
وحرص وكيل التعليم على منح درع التعليم  للدكتور علام عميد الجامعة، تقديرا للجهد المبذول في تنفيذ البرنامج ودعم معلمى المحافظة.

لجنة المقابلات الشخصية للإلتحاق بالدفعة الثانية للمبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة وكيل التعليم الوادي الجديد

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