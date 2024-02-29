وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد مبنى بيوت الطلبة بباريس

تفقد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، مبنى بيوت الطلبة بمدينة باريس لاستغلاله مؤقتا لتأدية الخدمات الطبية لحين إنشاء مستشفى جديد تيسيرًا على المواطنين بمركز باريس تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وتفقد هارون المبنى يرافقه الدكتورة منال مسلم صالح، مدير إدارة التمريض، وعبدالرحمن خلوي، مدير الإدارة الهندسية، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، مدير الإدارة الصحية بباريس، وذلك لتقييم المبنى من الناحية الطبية تمهيدًا للتشغيل التجريبي وإعداد تقرير مفصل.

المبنى حاليًا يضم 7 عيادة خارجية فى التخصصات المختلفة، وقسما للاستقبال والطوارئ، ومركزا متطورا للغسيل الكلوى يضم 7 ماكينات غسيل كلوى حديثة، ومركز علاج طبيعى يضم أحدث أجهزة العلاج الطبيعى، وقامت اللجنة بإعداد تقرير مفصل للدكتور هشام هارون، وكيل الوزارة، بما تم أثناء المرور.

ووجه هارون بقيام، مدير الإدارة الصحية بباريس، بالتنسيق مع مدير التموين الطبى (المخازن) والإدارة الهندسية باستمرار استكمال الأثاث الطبى وغير الطبى والأجهزة الطبية اللازمة، تمهيدًا لافتتاح المبنى فى أقرب وقت تسهيلًا على مواطني مركز باريس.

هارون يتفقد مدرسة التمريض بباريس

كان تفقد وكيل وزارة الصحة مدرسة التمريض بباريس لمتابعة سير العمل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد.