"صحة الوادي الجديد": فحص 1146 طالباً ضمن مبادرة "الكشف المبكر عن فيروس سي" بالمدارس

أكد الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، الثلاثاء، فحص 1146 طالباً وطالبة من طلاب المدارس الإعدادية على مستوى المدن والمراكز والقرى بالمحافظة ضمن مبادرة "الكشف المبكر عن فيروس سي" بمدارس الوادي الجديد.

وأوضح أنه جرى إعداد خطة عمل بالتنسيق والتعاون بين فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة تحت قيادة الدكتورة زينب عبدالباري مدير منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، ومديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد تحت رعاية المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم والجهات المعنية، لضمان نجاح تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن فيرس سي لطلاب المدارس وتحقيق المستهدف منها.

وأشارت إلى التنسيق والتواصل مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، لتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع، للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 6000 طالب وطالبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للقضاء على فيروس سي، وأكد على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في أثناء الحملة، حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية والطلاب.

وقالت الدكتورة زينب عبدالباري مدير منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المدارس الإعدادية تهدف إلى تقديم خدمة الفحص المبكر والعلاج بالمجان.

وأكدت أن إجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، حيث يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء مزيد من الفحوص الطبية والتحاليل.