السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق الملتقى الحرفى للفتيات لتعليم فن الخشب المطعم بالصدف والماركترى بالوادي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات وورشة العمل

نفذت مديريه الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، والممثله فى ادارة التنميه الشبابيه الملتقى الحرفى للفتيات لتعليم فن الخشب المطعم بالصدف والماركترى، ضمن خطه انشطه انديه الفتاه والمرأة بمراكز شباب المحافظة، تحت رعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبتوجيهات ومتابعه بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.

وقام مركز شباب الفتح بمدينة الداخلة بتنفيذ ورشة عمل لتعليم الفتيات فن صناعة الخشب بالصدف، واستعرض المدرب محمد احمد سيد شرف الدين بالشرح النظرى والعملى لتعليم الفتيات هذه الحرفة الممتعة لما لها من قيمه تسويقية وفنية رائعة، حيث تعد صناعة الخشب من أهم وأبرز الحرف اليدوية، نظرًا لأهمية المنتجات الخشبية في حياة أجدادنا وحياتنا المعاصرة، بحيث تدخل فيها صناعة الهودج والراحلة وأعمدة الخيام والصناديق والمندوس وبعض الأواني ولوازم الحرف التقليدية. إذ توارث الأجداد مهنة النجارة وما يتصل بها من حفر على الخشب جيلًا بعد جيل. 

وتعتبر مهنة الحفر على الخشب من المهن الشعبية النادرة إذ لم يعد يمارسها سوى قلة من الحرفيين، وتكاد تندثر رغم جمالياتها الفنية واقبال المترددين على شرائها.

وأشارت الفعاليات، تعريف وضع الصدف والعاج على الخشب، وهو إدخال الماده إلى جزيئات من أنواع خشبية مختلفة، حيث ينشر الخشب إلى أعواد صغيرة تشكل في ربطها حزمة من أنواع وألوان مختلفة يتم تقطيعها بشكل شرائح تجمع إلى بعضها ليصاغ منها الشكل.

كما شرح المدرب تعريف فن الماركتريه وهى تقنية يتم فيها قطع قشور الخشب ذات الألوان المختلفة بعناية لتتناسب مع بعضها بدقة مما يخلق تصميمًا في الخشب، وهي تقنية دقيقة جدًا تقضي على الفجوات حول القطع الفردية لصورة التطعيم.

وأضافت الفعاليات أهمية الأدوات المطلوبة لتصنيع تلك القطع الفنية أبرزها جهاز النحت على الخشب، الرسمة المرغوب طباعتها على الخشب، ورق الصنفرة الناعم، عبوة دهان باللون المرغوب، أو دهان تلميع للخشب، اختيار الخشب اللين لتسيهل عملية الحفر، والمحافظة على سلامة الأدوات الحفر، ومن أفضل أنواع الخشب لهذا الغرض هو خشب الصنوبر، وخشب الزيزفون، وخشب الجوز.

جانب من الفعاليات وورشة العمل
جانب من الفعاليات وورشة العمل
جانب من الفعاليات وورشة العمل
جانب من الفعاليات وورشة العمل
جانب من الفعاليات وورشة العمل
جانب من الفعاليات وورشة العمل
مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد الملتقى الحرفى للفتيات لتعليم فن الخشب أندية الفتاة والمرأة مركز شباب الفتح مهنة الحفر على الخشب النحت

مواد متعلقة

وكيل تعليم الوادي الجديد يهنئ صاحبة المركز الثالث في مسابقة القرآن الكريم

"تعليم الداخلة": طفرة كبيرة فى الحركة التعليمية بالوادى الجديد 

وكيل "صحة الوادي الجديد" يحيل طبيبين بمركز باريس للتحقيق

لأول مرة بالمحافظات.. تشغيل 3 مكاتب صحة 24 ساعة بالوادي الجديد

"شباب الوادي الجديد" تنفذ برنامج التعليم المدني "التنمية.. المواطنة"

وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد مبنى بيوت الطلبة بباريس

استعدادات "الأوقاف" لاستقبال شهر رمضان بالوادى الجديد

رئيس جامعة الوادى الجديد يشارك فى احتفالية "قادرون باختلاف"

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

السجن عشر سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها بحلوان

إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟