رئيس جامعة الوادى الجديد يشارك فى احتفالية "قادرون باختلاف"

شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاحتفالية التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان " قادرون باختلاف" لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي السيدة نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.