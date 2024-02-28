"مستقبل وطن" بالوادي الجديد ينظم قافلة طبية مجانية لمرضى القلب

نظمت أمانة الصحة والسكان بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية لمرضى القلب بمستشفى الخارجة التخصصي.

وأكد الدكتور مؤمن معاذ، أمين لجنة الصحة والسكان بالحزب بالمحافظة، أن القافلة جرى تنظيمها بالتنسيق مع الجمعية المصرية لعيوب القلب الخلقية ومحافظة الوادي الجديد، تضمنت القافلة أساتذة من مستشفى أبو الريش بالقاهرة في تخصصات أمراض قلب الأطفال وجراحة الأطفال، وقدمت خدماتها بالمجان لمدة ثلاثة أيام، من ٢٢ حتى ٢٥ فبراير الجاري.

تضمنت القافلة الكشف الطبي وعمل الأشعة التلفزيونية على القلب (إيكو) وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمل قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية وتركيب دعامات وسدادات وجراحة قلب مفتوح إلى مستشفى أبو الريش بالقاهرة، وأيضا تقديم الهدايا والمساعدات اللازمة للمرضى، لعدد ٣٩٤ حالة مرضية.

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية كبرى لسكان قرى مركز الداخلة





نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة وبلاط قافلة طبية مجانية كبرى لأهالي قرى مركز الداخلة وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد.



وقال النائب محمد علي عبدالغني، أمين الحزب بمركز الداخلة، إنه جرى الكشف الطبي بالمجان على 1100 مواطن وصرف الأدوية المطلوبة لهم مجانا لسكان قرى (القصر - الموهوب - عزب القصر - بدخلو) بالوحدة الصحية بالقصر وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد.



وأضاف عبد الغني، أن القافلة الطبية شملت 10 تخصصات طبية هي (قلب – باطنية – أنف وأذن وحنجرة – جراحة – مسالك بولية – أطفال – رمد – جلدية – نساء وتوليد – عظام – أسنان)، بالإضافة لإجراء التحاليل الطبية وصرف الدواء بالمجان.





جانب من القافلة