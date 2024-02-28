"تعليم الوادي الجديد" تعلن نتائج مسابقة رواد العموم لمديري المدارس

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، نتائج مسابقة رواد العموم لمديري المدارس والتي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية وفق خطة العمل للعام الدراسي الحالي.

وأوضح عبدالعزيز، أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية فاز بالمركز الأول المشارك بتصفيات الجمهورية نادية إبراهيم دغبوش، مدرسة أزهور الابتدائية القديمة بالخارجة، والمركز الثانى محمد حسن أحمد عبد الحميد، مدرسة قرمشين 7 بباريس، المركز الثالث عبد الله حسن عبد الله مدرسه الزهراء الابتدائية بالداخلة.

بالنسبة للمرحلة الإعدادية فازت بالمركز الأول ابتسام عز الدين محمد، مدرسة النور للتعليم الأساسي بالخارجة، وتشارك تصفيات الجمهورية، والمركز الثانى عبد الله حسن عبد الله من مدرسة شاذلى منصور بالداخلة، والمركز الثالث نعمة ريفى محمد هريرة من مدرسة باريس للتعليم الأساسي.

والمرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول والمشارك بتصفيات الجمهورية فوزية أحمد حسين، مدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة، والمركز الثاني جودة احمد سيد مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية.

تعليم الوادي الجديد تعلن نتائج الإخصائي المثالي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، نتائج مسابقة الإخصائي المثالي للاتحادات الطلابيه للمراحل التعليمية الثلاث عن العام الدراسي 2023 -20 24 والتى نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية وفق خطة العمل لهذا العام.

وأوضح بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فاز عادل محمود محسن، تابع مدرسة القصر الابتدائية بالداخلة بالمركز الأول ويشارك بتصفيات الجمهورية، والمركز الثاني وفاء عبد الفتاح حسين من مدرسة معاذ بن جبل بالخارجة، المركز الثالث هويدا عبد الحميد إبراهيم من مدرسة أبو هريرة الابتدائية بالفرافرة بالنسبة .

أما المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول ميرفت سعيد حمد الله مدرسة صلاح الدين الإعدادية بالخارجة وتشارك بتصفيات الجمهورية، والمركز الثاني بهاء عمر محمد بخيت من مدرسة بلاط الإعدادية ببلاط، المركز الثالث أماني أحمد محمد حسنين مدرسة أبو هريرة الإعدادية بالفرافرة.

وفي المرحلة الثانوية، فازت بالمركز الأول أسماء محمود عبد الرحمن، مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة وتشارك بتصفيات الجمهورية، والمركز الثاني فاطمة أحمد محمد العريني بمدرسة موط الثانوية للبنات بالداخلة.