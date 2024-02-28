الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادي الجديد" تعلن نتائج مسابقة رواد العموم لمديري المدارس

وكيل التعليم بالوادي
وكيل التعليم بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، نتائج مسابقة رواد العموم لمديري المدارس والتي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية وفق خطة العمل للعام الدراسي الحالي.

وأوضح عبدالعزيز، أنه بالنسبة للمرحلة  الابتدائية فاز بالمركز الأول المشارك بتصفيات الجمهورية نادية إبراهيم دغبوش، مدرسة أزهور الابتدائية القديمة بالخارجة، والمركز الثانى محمد حسن أحمد عبد الحميد، مدرسة قرمشين 7 بباريس، المركز الثالث عبد الله حسن عبد الله مدرسه الزهراء الابتدائية بالداخلة.

بالنسبة للمرحلة  الإعدادية فازت بالمركز الأول ابتسام عز الدين محمد، مدرسة النور للتعليم الأساسي بالخارجة، وتشارك تصفيات الجمهورية، والمركز الثانى عبد الله حسن عبد الله من مدرسة شاذلى منصور بالداخلة، والمركز الثالث نعمة ريفى محمد هريرة من مدرسة باريس للتعليم الأساسي.

والمرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول والمشارك بتصفيات الجمهورية فوزية أحمد حسين، مدرسة موط  الثانوية التجارية بالداخلة، والمركز الثاني جودة احمد سيد مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية.

تعليم الوادي الجديد تعلن نتائج الإخصائي المثالي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، نتائج مسابقة الإخصائي المثالي للاتحادات الطلابيه للمراحل التعليمية الثلاث عن العام الدراسي 2023 -20 24 والتى نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية وفق خطة العمل لهذا العام.

وأوضح بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فاز عادل محمود محسن، تابع مدرسة القصر الابتدائية بالداخلة بالمركز الأول ويشارك بتصفيات الجمهورية، والمركز الثاني وفاء عبد الفتاح حسين من مدرسة معاذ بن جبل بالخارجة، المركز الثالث هويدا عبد الحميد إبراهيم من مدرسة أبو هريرة الابتدائية بالفرافرة بالنسبة .

أما المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول ميرفت سعيد حمد الله مدرسة صلاح الدين الإعدادية بالخارجة وتشارك بتصفيات الجمهورية، والمركز الثاني بهاء عمر محمد بخيت من مدرسة بلاط الإعدادية ببلاط، المركز الثالث أماني أحمد محمد حسنين مدرسة أبو هريرة الإعدادية بالفرافرة. 

وفي المرحلة الثانوية، فازت بالمركز الأول أسماء محمود عبد الرحمن، مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة وتشارك بتصفيات الجمهورية، والمركز الثاني فاطمة أحمد محمد العريني بمدرسة موط الثانوية  للبنات بالداخلة.

وكيل التعليم الوادي الجديد نتائج مسابقة رواد العموم الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابيه

مواد متعلقة

الوادي الجديد الأعلى في نسب الفحص بالمبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي"

نائب بالوادي الجديد: تغطية طريق "تنيدة - منفلوط" بشبكات الاتصالات خلال 6 أشهر

"الشباب والرياضة" تطلق عدة ندوات لتعزيز الوعي السياسي بمراكز شباب الوادي الجديد

"صحة الوادي الجديد": فحص 1146 طالباً ضمن مبادرة "الكشف المبكر عن فيروس سي" بالمدارس

انعقاد لجنة المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة

محافظ الوادي الجديد يشارك بفعاليات الدورة الـ16 لجائزة "خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي"

"المدن الجديدة وإعادة توزيع خريطة السكان" ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

وكيل الصحة بالوادي الجديد: راحة المواطنين وخدمة المجتمع أهم أولويات العمل

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

الطفل الفلسطينى عبدالله كحيل لـ رنا رئيس: "هفتحلك كل أبواب فلسطين"

شاب يمزق جسد شقيقه بـ"سكين" لتحرشه بزوجته في النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله