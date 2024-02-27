نائب بالوادي الجديد: تغطية طريق "تنيدة - منفلوط" بشبكات الاتصالات خلال 6 أشهر

أعلن النائب حمدى محمد حسن عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، أنه تقدم بطلب إحاطة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بشأن عدم وجود شبكات محمول أو أى خدمات لها على طريق تنيدة/ منفلوط بمحافظة الوادى الجديد مما يعرض مستخدمي الطريق إلى الأخطار من انعدام توفر خدمات الاتصالات بالطريق والعمل على سرعة تركيب أبراج شركات المحمول وتوفير الخدمة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد النائب حمدي أن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، صرح بأن وزارة الاتصالات بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت تبذل جهودًا كبيرة في تعميم خدمات الاتصالات بجميع أنحاء الجمهورية من خلال شبكة أبراج تغطي عموم الجمهورية على الطرق الرئيسية أو المحافظات النائية المترامية الأطراف بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر التي تقدم خدمات المحمول.

وأكد النائب أن لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أقرت بأنه سوف يتم الإنتهاء من إنجاز العمل بالنسبة لشبكات المحمول بطريق تنيدة منفلوط بمحافظة الوادى الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر، وتوفير الخدمة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وثمن عضو مجلس النواب دور الدولة في تحقيق أحلام أبناء الوادى الجديد، بإقامة طرق عرضية لأول مرة للربط مع الجزء الشمالى الغربى من الصحراء الغربية، لتخدم المشروعات التنموية وتسهم فى التعمير وإقامة التجمعات السكنية خاصة مناطق الاستصلاح الحديث فى الغرب والجنوب من الواحات، حيث انتهي جهاز تعمير الوادي الجديد من تنفيذ طريق «تنيده ــ منفلوط» بطول ٢٦٠ كيلو مترا، وجاري العمل على تنفيذ الخدمات والتخطيط لضمان تأمين حياة المواطنين.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من تنفيذ كافة مراحل محور تنيدة منفلوط أحد أهم محاور شبكة الطرق القومية بالمحافظة والذي جرى تنفيذه بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 2 مليار و700 مليون جنيه تحت إشراف جهاز التعمير واستغرق تنفيذه 3 مراحل، كل مرحلة تشمل رصف مسافة معينة كانت اصعبها في منطقة النقب المتداخل مع الطريق والتى ترتفع فيه مستوى الارض بحوالى 600 متر عن مستوى سطح البحر شملت إنشاء ممرات لمجاري السيول كأنفاق تحت الطريق فى تلك المناطق مع الالتزام بخطة هندسية متكاملة لاتخاذ المسالك التى تحول دون إنشاء التواءات أو منحنيات خطرة.

SmartSelect_٢٠٢٤٠٢٢٧_١٢٤٧٢٣_Google