الوادي الجديد الأعلى في نسب الفحص بالمبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي"

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تصدر المحافظة المؤشرات الأولية لنسب الفحص بين محافظات الجمهورية بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت مظلة مبادرة (100 مليون صحة)، والتي تستهدف إجراء الكشف الطبي على طلاب الصف الأول بالمرحلة الإعدادية بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض. وذلك عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة.

ووجّه المحافظ الشكر للطواقم الطبية بالمحافظة على الجهد المبذول للوصول لكافّة الطلاب المستهدفين، مهيبًا بأولياء الأمور التعاون للاطمئنان على سلامة جميع الطلاب، كما أكّد أن النتائج تأتي مطمئنة حتى الآن.



وأوضحت دكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة أن المبادرة بدأت يوم 20 فبراير وتستمر حتى 10 مارس، وتستهدف فحص 6779 طالب بالصف الأول الإعدادي على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

فحص 1146 طالبا ضمن مبادرة "الكشف المبكر عن فيروس C" بمدارس الوادي الجديد

وأكد الدكتور هشام هارون وكيل وزارة الصحه بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه تم فحص 1146 طالبا من المدارس الإعدادية على مستوى المدن والمراكز والقرى بالمحافظة ضمن مبادرة "الكشف المبكر عن فيروس سي بمدارس الوادي الجديد



وأوضح وكيل الصحة بالوادي الجديد أنه جرى إعداد خطة عمل بالتنسيق والتعاون بين فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة تحت قيادة الدكتورة زينب عبدالباري مدير منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، ومديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد تحت رعاية المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم والجهات المعنية، لضمان نجاح تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن فيرس سي لطلاب المدارس وتحقيق المستهدف منها، مشيرًة إلى التنسيق والتواصل مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، لتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع، للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 6000 طالب وطالبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للقضاء على فيروس سي، وأكد على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في أثناء الحملة، حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية والطلاب.



وقالت الدكتورة زينب عبدالباري مدير منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المدارس الإعدادية تهدف إلى تقديم خدمة الفحص المبكر والعلاج بالمجان، مؤكدة أن إجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، حيث يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء مزيد من الفحوص الطبية والتحاليل.