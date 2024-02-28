الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وفاة وإصابة 11 مواطنا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 أخرين في حادث تصادم أتوبيس رحلات مع سيارة نقل بطريق “تنيدة-منفلوط” بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم أتوبيس رحلات مع سيارة نقل بطريق تنيده منفلوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من إبراهيم حسن السيد عبدالله، 57 سنة من محافظة المنوفية، هاني عادل شكري 20 سنة من محافظة أسيوط، كريم محمد عبد الفتاح 24 سنة من محافظة طنطا، عمر حسن عبد الفتاح 25 سنة من محافظة البحيرة، خالد شعبان 45 سنة من محافظة المحلة، إبراهيم علي زين العابدين 43 سنة، من محافظة الجيزة، محمد علي عباس 43 سنة من محافظة الجيزة، محمد محمود محمد الجزيري 50 سنة من محافظة المنوفيه، أحمد محمد عبد الرازق 47 سنة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وفاة شخص وإصابة 4 أخرين في حادث بالوادي الجديد

كان لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أخرين من عائلة واحدة بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق “تنيدة-منفلوط” بسبب الأمطار، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق “تنيدة-منفلوط” ووفاة شخص وإصابة 4 أخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب مياه الأمطار، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

 

شخصين مصرعهم أصيب 9 أخرين حادث تصادم أتوبيس الوادي الجديد المصابين

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