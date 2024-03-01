وكيل تعليم الوادي الجديد يهنئ صاحبة المركز الثالث في مسابقة القرآن الكريم

هنأ المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، الطالبة "منار حسين رفاعي" بمدرسة المعصرة الثانوية بالداخلة والحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "المستوى الثاني".

واجتازت الطالبة اختبارات المسابقة في حفظ 20 جزءًا من القرآن مع التلاوة الجيدة وحفظ من 1 إلى 20 من الأحاديث النووية وتفسير الجزء 29 _ 30 من القرآن الكريم.

ووجَّه وكيل التعليم بالوادي الجديد، الشكر والتقدير لإدارة الداخلة التعليمية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الإسلامية ومدرسة المعصرة؛ لدعم الطالبة وتشجيعها للحصول على هذا المركز المتقدم، معربًا عن امتنانه وتقديره للطالبة وأسرتها الكريمة أحد النماذج المشرفة التي نفخر بها.