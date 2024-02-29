الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الوادي الجديد" يحيل طبيبين بمركز باريس للتحقيق

وكيل الصحة يتفقد
وكيل الصحة يتفقد الوحدات الصحية بباريس

أحال الدكتور هشام هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، اليوم الخميس، طبيبين للتحقيق لعدم تواجدهما بالوحدة أثناء المرور على وحدتي عدن وبغداد بمركز باريس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء دكتور محافظ الوادى الجديد.

ووجه هارون،  مدير التموين الطبى لاحضار أجهزة الحاسب الآلى والطابعات بوحدة عدن للاصلاح وإعادة التشغيل، وكذلك التنسيق مع الادارة الصحية بباريس بشان " الكهنة" بوحدة عدن.
 كما كلف وكيل الوزارة، مدير ادارة الاسنان بالمديرية لمراجعة اعمال عيادة الاسنان بوحدة بغداد، وكلف مدير الادارة الهندسية لرفع كفاءة اعمال الكهرباء بوحدة بغداد.

وتابع وكيل الوزارة، الانضباط الإدارى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والأمصال والتطعيمات.

وكيل الصحة يتفقد الوحدات الصحية بباريس
وكيل الصحة يتفقد الوحدات الصحية بباريس
وكيل الصحة يتفقد الوحدات الصحية بباريس
وكيل الصحة يتفقد الوحدات الصحية بباريس
وكيل الصحة يتفقد الوحدات الصحية بباريس
وكيل الصحة يتفقد الوحدات الصحية بباريس
طبيبين بوحدة عدن وبغداد للتحقيق لعدم تواجدهما بالوحدة اثناء المرور عدن وبغداد الوادي الجديد وكيل وزارة الصحة

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