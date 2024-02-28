استعدادات "الأوقاف" لاستقبال شهر رمضان بالوادى الجديد

أكد الدكتور مختار عيسى دياب، مدير عام الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والندوات والمسابقات الدينية والقوافل الثقافية بجميع مساجد المحافظة.

ووجَّه مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، بأهمية تكثيف حملة النظافة الخاصة بداخل وخارج المساجد حفاظًا على هيبة وقيمة بيوت الله لتكون مجهزة ومهيئة لاستقبال الرواد والمصلين والصائمين خلال الشهر الكريم، وكذلك الإعداد الجيد والفعَّال لكيفية صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف حسب الخطة المتعارف عليها من قبل وزارة الأوقاف.

كما أكد مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، أنه حرصًا من وزارة الأوقاف على دعم الفكر الصحيح والفكر الثقافي الديني المستنير التوعوي لتصل رسالة الإسلام الحنيفية لجميع الناس أجمعين في هذه المحافظة.

وأوضح دياب، أن خطب شهر رمضان 1445 هـ ستكون كالتالي الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات، والجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات، والجمعة الثالثة: أعمال وفضائل العشر الأواخر من رمضان، والجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد.

وأشار دياب إلى أن صلاة التراويح بدون وقت محدد، وستقوم كل إدارة أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، بما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم، مع تأكّيد أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن.

وأضاف دياب، أن الخطة تتضمن عمل مجالس قرآنية أو ما تسمى بـ«المقرأة الحسنة» تصحيح القراءة لجمهور المسجد ومجالس علمية ومجالس إفتاء، يقوم بها مجموعة منتقاة من الأئمة والواعظات، بحيث يتم تخصيص الأئمة للرجال والواعظات للسيدات.

وأكد دياب، أن وزارة الأوقاف تمد جسور الأمل والصداقة والمحبة لجميع الوحدات التنفيذية السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والفكرية التي حاضرة معنا وبقوة في مختلف انحاء محافظة الوادي الجديد، وذلك لتصل رسالة سليمة صحيحة لكل نقطة يوجد عليها أي إنسان داخل هذه المديرية.