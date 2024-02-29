الخميس 29 فبراير 2024
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محافظات

لأول مرة بالمحافظات.. تشغيل 3 مكاتب صحة 24 ساعة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن بدء تشغيل مكتبي صحة الداخلة والفرافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أسوة بمكتب صحة الخارجة وتقديم خدمات المكتب للمواطنين على مدار الساعة، بناءً على موافقة وزارة الصحة والسكان نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وتباعد المسافات بين مراكزها، موجهًا الشكر والتقدير للوزارة للدعم والتعاون الدائم لخدمة المحافظة وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لمواطنيها.

وأوضح الدكتور هشام بكر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم استثناء المحافظة بتشغيل 3 مكاتب صحة بدلًا من مكتب واحد كما هو معمول به بكافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه جاري توفير وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المكتبين.

وكيل الصحة يتفقد مبني بيوت الطلبة لاستغلالة مستشفى

وتفقد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، مبنى بيوت الطلبة بمدينة باريس لاستغلاله مؤقتا لتأدية الخدمات الطبية لحين إنشاء مستشفى جديد تيسيرًا على المواطنين بمركز باريس تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتعليمات  اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وتفقد هارون المبنى يرافقه الدكتورة منال مسلم صالح، مدير إدارة التمريض، وعبدالرحمن خلوي، مدير الإدارة الهندسية، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، مدير الإدارة الصحية بباريس، وذلك لتقييم المبنى من الناحية الطبية تمهيدًا للتشغيل التجريبي وإعداد تقرير مفصل.

المبنى حاليًا يضم 7 عيادات خارجية فى التخصصات المختلفة، وقسما للاستقبال والطوارئ، ومركزا متطورا للغسيل الكلوى يضم 7 ماكينات غسيل كلوى حديثة، ومركز علاج طبيعى يضم أحدث أجهزة العلاج الطبيعى، وقامت اللجنة بإعداد تقرير مفصل للدكتور هشام هارون، وكيل الوزارة، بما تم أثناء المرور.

ووجه هارون بقيام، مدير الإدارة الصحية بباريس، بالتنسيق مع مدير التموين الطبى (المخازن) والإدارة الهندسية باستمرار استكمال الأثاث الطبى وغير الطبى والأجهزة الطبية اللازمة، تمهيدًا لافتتاح المبنى فى أقرب وقت تسهيلًا على مواطني مركز باريس.
 

محافظ الوادي الجديد تشغيل مكتبي صحة الداخلة والفرافرة على مدار ٢٤ ساعة موافقة وزارة الصحة توفير الخدمة الطبية اللائقة

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