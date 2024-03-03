نائب محافظ الوادى الجديد تشارك بقمة المرأة المصرية

شاركت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، في قمة المرأة المصرية في نسختها الثالثة التي يُنظّمها منتدى الخمسين الأكثر تأثيرًا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بحضور لفيف من الوزراء والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس.

وأوضحت نائب المحافظ أن القمة تهدف إلى دعم تمكين وتأهيل المرأة وتطوير برامج التدريب وتعزيز القدرات القيادية للمرأة، بما يواكب متغيرات وتحديات العصر، وتقديم نماذج وقصص نجاح مُلهمة لرائدات العمل العام والخاص.

هذا وضمت القمة معرض "نساء مصر العظيمات"، الذي يحتوي على أكبر موسوعة تعريفية مصورة لأهم الشخصيات النسائية المصرية عبر التاريخ، كما تم إطلاق ملتقى توظيف "تمكين المرأة.. لتمكين مصر"؛ لتوفير فرص عمل وتدريب للمشاركات بالقمة.

وكان قد شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بفعاليات احتفالية تكريم الفائزين بالدورة الـ١٦ لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، ولفيف من المهتمين والمختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم.

وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة وجائزة خليفة الدولية التي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور، وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة، ومكافحة الآفات وتوفير نقطة التقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالميًا.

كما ثمن المحافظ جهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل التي بلغ حصاد نتائجها ٣ ملايين نخلة حتى الآن.