"إعلام الخارجة" تنظم ندوة تثقيفية عن إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة حول " إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية" وذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى

وعقدت الندوة بمقر كلية التربية وبحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة الوادى الجديد، والدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، والدكتورة نجوى واعر وكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد سعد منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية، وفريق يونى جرين متمثلا فى الدكتور محمد عبد المعتمد عبد الرسول أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب، والدكتور طاهر الحنان أستاذ المناهج بكلية التربية والدكتور أية الفرجانى أستاذ بكلية الصيدلة.

أبرز المحاور التي تناولتها الندوة

كما شرف اللقاء بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث تناولت الندوة المحاور الآتية

ضرورة محو الأمية المناخية، وشرح بعض المصطلحات البيئية مثل الطقس والمناخ والعناصر المناخية والدورة المناخية التى تتغير فيها عناصر المناخ، بداية ظهور التغيرات المناخية، ومفهوم الصوب الزجاجية للأرض والتى أدت إلى ارتفاع درجة حرارتها، وغازات الاحتباس الحرارى وأهمها غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان، ومصادر غاز ثانى أكسيد الكربون وأكثر الدول الملوثة للبيئة حيث تعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول، أثر التغيرات المناخية على مصر وأهمها ذوبان الجليد الذى سيؤدى إلى اختفاء بعض الشواطئ مثل الإسكندرية وجزء من الدلتا.

وكذلك انتشار بعض الأمراض نتيجة هجرة بعض الحشرات الناقلة للأمراض للبيئات الأخرى، وزيادة ضربات الشمس والإجهاد الحراري وأمراض الحساسية، التأكيد على ضرورة التكيف مع تلك التغيرات وذلك برفع الوعي البيئي والبحث عن الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأهمية زيادة المساحات الخضراء لزيادة نسبة الأكسجين، الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، تضمين المناهج الدراسية فى المدارس والكليات لتغير سلوك الفرد تجاه البيئة.