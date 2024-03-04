وكيل "تعليم الوادي الجديد" يعتمد مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني على مستوى المديرية

اعتمد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، نتيجة مسابقة التحقيق الصحفى الإلكترونى على مستوى المديرية والمنفذة وفق الخطة الوزارية لأنشطة الصحافة المدرسية.

وهنأ المهندس سيد المركز الأول المشارك بتصفيات الجمهورية وفق النتائج المعتمدة:

_المركز الأول للتعليم الثانوى مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة.

_المركز الأول للتعليم الفنى مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات بالداخلة.



وأعرب عن امتنانه وتقديره لإدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين وتوجيه عام الصحافة فى دعم الطلاب للمنافسة بقوة وتحقيق أفضل النتائج

وكيل التعليم يهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الثالث جمهورى بمسابقة القرآن الكريم





وهنأ المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد الطالبة منار حسين رفاعى من المعصرة الثانوية بالداخلة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية (المستوى الثانى)

حيث اجتازت الطالبة اختبارات المسابقة فى حفظ ٢٠ جزء من القرآن مع التلاوة الجيدة وحفظ من 1: 20 من الاحاديث النووية وتفسير الجزء29 _ 30 من القرآن الكريم.

ووجه المهندس سيد عبد العزيز، الشكر والتقدير لإدارة الداخلة التعليمية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الإسلامية ومدرسة المعصرة لدعم الطالبه وتشجيعها للحصول على هذا المركز المتقدم.

معربا عن امتنانه وتقديره للطالبة واسرتها الكريمة أحد النماذج المشرفة التى نفخر بها جميعا

تعليم الوادي الجديد ينفذ ورشة عمل للطلاب الموهوبين عن تصميم فانوس رمضان



قال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، إنه على مدار يومين متتاليين جرى تنفيذ ورشة عمل فنية للطلاب الموهوبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم والتي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمقر مركز رعاية الموهوبين بمدرسة الزهور للتعليم الأساسى.



واستهدفت الورشة مجموعة من الطلاب بالمدارس المختلفة وجرى تدريبهم على كيفية تصميم فانوس وهلال رمضان من الخامات البسيطة.

حيث يعد الفانوس أحد مظاهر الفرحة لدى الجميع بحلول الشهر الكريم ويدخل البهجة والسرور على كافة أطياف المجتمع.



وأعرب وكيل التعليم عن شكره وتقديره لفريق العمل المشارك فى تنفيذ الورشة ودعم طلابنا الموهوبين فى شتى المجالات.