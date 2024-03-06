جامعة الوادي الجديد تطلق فعاليات الأسبوع البيئي لبناء الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أخضر

أطلقت جامعة الوادي الجديد، اليوم، فعاليات معسكر بيئي نموزجي بمنطقة الكيلو 10 في مدينة الخارجة في إطار استكمال الأسبوع البيئي في محافظة الوادي الجديد، وذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد.

تضمنت الفعاليات حملة تنظيف وتجميل للجامعة، بالإضافة إلى زراعة كميات كبيرة من الأشجار لتوفير الظل والمصدات للرياح، وذلك في إطار جهودها لدعم مبادرات برنامج "دورنا" تحت شعار "نحو الجمهورية الجديدة".

قاد هذا الجهد البيئي الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى عدد من عمداء ووكلاء الكليات بجامعة الوادي الجديد، تسليطًا لدور الشباب في حماية البيئة لبناء الجمهورية الجديدة.