الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"يوم الشهيد".. ندوة تثقيفية بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالا تحت عنوان “يوم الشهيد ذكرى خالدة فى تاريخ مصر" والتى شارك فيها طلبة وطالبات المدارس الثانوية بالتربية والتعليم وقطاع الأزهر.

يأتي ذلك فى إطار احتفال الدولة المصرية بيوم الشهيد وفى اطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور احمد يحى بالهيئه العامه للاستعلامات تحت رعاية دكتور ضياء رشوان لإحياء تلك الذكرى من خلال أنشطة مراكز النيل والإعلام.

وتحدث فى اللقاء السيد وصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية والشيخ حمدى فتحى امام وخطيب مسجد بالاوقاف، ودارت فعاليات الاحتفاليه حول كلمة عن يوم الشهيد وأسباب اختيار يوم ٩ مارس يوما للشهيد.

كما تحدث وصفي، عن حرب الاستنزاف وانتصارات اكتوبر، دور الجيش المصرى فى الحفاظ على الوطن وحمايته، مكانه مصر فى الاسلام، مكانه الشهداء فى الدين، رحله العائله المقدسه الى مصر، قيم الولاء والانتماء وحب الوطن ذلك بالاضافه الى كلمه لابنه الشهيد عبدالله اسماعيل حول تجربتها الحياتيه كإبنه شهيد.

وتخلل الحفل فقرات من الشعر حول حب الوطن وقصص للشهداء، وفى نهايه الاحتفال صرح وصفى حسن مدير عام اداره الخارجه التعليميه بأنه سيتم تكريم الطلاب الموهوبين الذين شاركو بالفقرات الشعريه من قطاعى التعليم والازهر من خلال قطاعه الموقر.

مركز النيل للإعلام احتفالا يوم الشهيد تاريخ مصر احتفال الدوله المصريه حرب الإستنزاف انتصارات أكتوبر

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