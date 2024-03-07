"إعلام الداخلة" ينظم ندوة تثقيفية بمناسبة يوم المرأة المصرية

نظَّم مركز إعلام الداخلة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية تحت عنوان "المرأة المصرية وتاريخ حافل بالتضحية والعطاء"، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية دور المرأة في المجتمع باعتبارها شريك أساسي، وتقديرًا وعرفانًا بالدور الذي تؤديه المرأة المصرية في مختلف المجالات والمكانة التي تستحقها.

عُقِدَت الندوة بمركز شباب قرية القلمون بمركز الداخلة، وشارك فيها مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز الداخلة أنصاف عبدالله علي، وحضرها لفيف من القيادات النسائية بالمحافظة وعدد من السيدات وطالبات الجامعة.

في البداية قالت أنصاف عبدالله مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز الداخلة، إن مصر تحتفل كل عام في السادس عشر من شهر مارس بيوم المرأة المصرية تخليدًا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطاني وشجاعتها ومشاركتها في ثورة ١٩١٩ ووقوفها في وجه الغاصبين.

وشاركت أكثر من ٣٠٠ إمرأة بقيادة المناضلة هدى شعراوي ورفعن خلال مشاركتهن أعلامًا مطبوع عليها شعار الهلال مع الصليب لتدل على وحدة المصريين ضد الاحتلال وسقطت العديد من الشهيدات المصريات المناضلات، مشيرة إلى أن ١٦ مارس شهد أيضًا العديد من الإنجازات لصالح المرأة حيث أعلن عن تأسيس أول اتحاد نسائي في مصر في ١٦ مارس عام ١٩٢٣، وبعدها بسنوات وتحديدًا في ١٦ مارس عام ١٩٢٨ التحقت أول دفعة من الفتيات بجامعة القاهرة، كما تحتفل مصر ودول العالم باليوم العالمي للمرأة في ٨ مارس من كل عام وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة.

وأكدت انصاف أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية وعلى مدار التاريخ أن تثبت نفسها في مختلف المجالات، وساهمت بفاعلية في تطوير وتنمية البلاد جنبا الى جنب مع الرجل.

وأكدت انصاف عبدالله أن المرأة المصرية حققت العديد من الإنجازات والمكتسبات خلال السنوات الأخيرة بفضل القيادة السياسية المؤمنة بحقوق المرأة ودورها وأهمية مشاركتها في المجتمع، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في الحكومة وفي البرلمان وفي القضاء، بالاضافة إلى نواب الوزراء والمحافظين، وأثبتت المرأة بالفعل كفاءة وجدارة في هذه المواقع كافة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات سياسية وإقتصادية وإجتماعية خلال الحقبة السياسية الحالية غير مسبوقة من قبل.

وأضافت انصاف عبدالله قائلة، المرأة المصرية التي كان لها دور بارز في مختلف مجالات الحياة منذ فجر التاريخ، كانت تحتاج بالفعل للدعم والمساندة والتمكين ولزيادة العدد في المشاركة في جميع مجالات الحياة، وهو ما تحقق لها بالفعل، مشيرة الى أن هذا الدعم والتمكين والمساندة من قبل القيادة السياسية لم يأت من فراغ وإنما لكون المرأة أثبتت دورها في المجتمع وبرهنت على أنها تستحق ثقة القيادة السياسية بتحقيق نجاحات ظاهرة في مختلف المواقع القيادية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة.

ولفتت انصاف عبدالله، إلى أن المرأة الواحاتية في محافظة الوادي الجديد أيضًا واكبت هذه التطورات سواء على مستوى التمكين في مختلف المجالات وكذلك على مستوى إثبات جدارتها، حيث تولت المرأة هنا منصب نائب المحافظ.

واختتمت أنصاف عبدالله حديثها قائلة: "المرأة المصرية معين لا ينضب وأيقونة تستحق الدعم والمساندة تتطلع للمزيد".

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة