الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حزمة قرارات مهمة.. محافظ الوادي الجديد يتابع استعدادات استقبال شهر رمضان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مُوسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، ورؤساء المراكز، ومديري القطاعات المعنية، وممثلي الغرفة التجارية وكبار التجار بالمحافظة.

استعرض رؤساء المراكز الإجراءات والجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأكّد المحافظ تكثيف واستمرار الجهود طوال شهر رمضان المبارك تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات كالآتي:

_التوسع في تطبيق المبادرات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية واللحوم بدعم من المحافظة، لتغطية احتياجات المراكز والقرى كالآتي:

_تنفيذ مبادرة لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، على ألّا يتعدى سعر الكيلو 300 جنيه بحد أقصى، وذلك ب️التنسيق بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز وكبار مُربّي المواشي بالمحافظة.

_️ الإعفاء من كافّة "رسوم المجزر" لأي جزار يلتحق بالمبادرة.

_️تفعيل مبادرة لدعم صغار الموظفين من خلال بونات لحوم مدعمة تصل إلى ٥ كيلو للفرد خلال شهر رمضان المبارك.

_توزيع كمية السكر التي تم توفيرها على المراكز بواقع ٤٧ طن سكر معبأ، و٤٥٠ طن جاري تعبئتها للبيع بالأسعار الرسمية. ويمنح كل فرد على البطاقة التموينية كيلو سكر إضافي بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمعدل مرتين خلال شهر رمضان، وذلك في ضوء قرار السيد وزير التموين بإضافة حصة من السكر الحر على البطاقة التموينية.

_️توفير نصف طن من الدواجن يوميًا والبيع بأقل من سعر السوق السائد ٢٠ جنيه للحبة الواحدة حسب الوزن، تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

_️تخصيص ٥٠% من إنتاج بحيرات باريس من الأسماك لصالح المحافظة حتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

_️ حصر الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى الأربعين بباريس وتتولى مديرية التضامن الاجتماعي توزيع عدد ٢ كرتونة مواد غذائية مجانًا لكل أسرة.

_️التنسيق لطرح ٧٠٠٠ كرتونة مواد غذائية مدعمة بسعر التكلفة، بالتعاون مع هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.

_️مواصلة توفير السلع والخضروات الأساسية بأسعار مخفضة وتتكفل المحافظة بالدعم اللازم لضمان ثبات الأسعار

_هذا وتشكل لجنة من مباحث التموين والتفتيش المالي والإداري؛ لإحكام الرقابة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بما يضمن وصول السلع المدعمة لمستحقيها.

محافظ الوادي الجديد اجتماع ا م وسع ا لاستقبال شهر رمضان للسيطرة على الأسعار توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تطبيق المبادرات الخاصة

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