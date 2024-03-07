وكيل "تعليم الوادي الجديد" يشيد بإقبال الطلاب للاستفادة من خبراء القوافل التعليمية

أشاد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، بإقبال طلاب المحافظة على القوافل التعليمية المقدمة لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية والتفاعل داخل القاعات لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومتابعة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

تجهيز قاعات لاستقبال الطلاب فى جميع الإدارات التعليمية

ولفت وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، إلى أنه جرى تجهيز قاعات لاستقبال الطلاب في جميع الإدارات التعليمية، وتفعيل بث مباشر عبر برنامج "Teams"، وتسهيلا على الطلاب الدخول من خلال الهاتف المحمول، موجها الشكر والتقدير لوفد القوافل لتعليمية لجهدهم المبذول في تقديم الدعم للطلاب متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

وشهد "عبد العزيز"، يرافقه بهاء الدين شوقى مدير عام الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات مبادرة "انت الأغلى" والتي تنظمها وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، جاء ذلك بحضور وفاء موسى مدير عام إدارة النشء بوزارة الشباب والرياضة وبمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الرياضية بالمديرية.

تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية ومسابقات متنوعة

وأوضح وكيل وزارة التربية التعليم بالمحافظة أن المبادرة تستهدف طلبة وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتهدف إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية ومسابقات متنوعة من شأنها ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى الطلاب، لافتا أن فعاليات المبادرة اليوم منفذة بمدرسة السلام الإعدادية الجديدة بالخارجة

ممن جهته، دعا السيد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، طلاب المحافظة بالشهادتين الثانوية العامة والإعدادية، بتحقيق أكبر استفادة من المحاضرات والتدريب على الأسئلة والإجابات.