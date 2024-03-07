أماكن معارض "أهلًا رمضان" في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، إقامة العديد من معارض ومنافذ "أهلًا رمضان" بجميع مراكز المحافظة وإتاحة توفير منتجات السلع الغذائية والخضر واللحوم، بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% لتخفيف العبء على المواطنين.

يأتي التوسع في معارض "أهلًا رمضان"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإقامة معارض "أهلًا رمضان" قبل حلول شهر رمضان الكريم بوقتٍ كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بالواحات.

وأعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، عن أماكن معارض "أهلًا رمضان" في جميع مراكز المحافظة، حيث تتواجد المعارض والمنافذ في الأماكن التالية:

المعرض الرئيسي بشارع الجمهورية أمام مديرية التموين بمركز الخارجة، وسوبر ماركت هارمل في حي البساتين، سوبر ماركت الرحمة في حي البساتين، مول المصرية في حي البساتين، سوبر ماركت أولاد حمام في ميدان الشعلة، منفذ أمان في شارع صلاح سالم، وسوبر ماركت أولاد الضمراني في سوق الخارجة، سوبر ماركت جملة سلطان في شارع وصفي، المعرض الرئيسي في مول المصرية في ميدان المستشفى أمام إدارة تموين الداخلة، مول المصرية في مدينة موط الداخلة، وماركت الواعر بحي الزهور بمدينة موط، وماركت الشامي بحي الجناين بالداخلة، ومول المصرية في مدينة بلاط، مول المصرية في مدينة باريس، المعرض الرئيسي في السوق الحضارية بجوار سنترال الفرافرة، ومول المصرية في مدينة الفرافرة.

كما تشمل المعارض تنوعًا كبيرًا في المعروضات بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن أسعار السوق، وتشمل السلع المخفضة "السلع الغذائية، الخضروات، منتجات غذائية، اللحوم، والأسماك".